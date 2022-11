Pix tem mais de 5 milhões de usuários ativos no Ceará

O Pix completou dois anos de implantação nessa quarta-feira, 16, e não para de crescer no Brasil. No Ceará não é diferente. De acordo com dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, 5,3 milhões de pessoas já enviaram ou receberam pelo menos uma uma transação pela tecnologia em todo o Estado, sendo que desses, 284.685 representam pessoa jurídica.

Em outubro, o número de transações lançadas por Pix no Ceará, entre instituições distintas, foi de mais de 90 milhões, totalizando R$ 24,3 bilhões transferidos, ambos foram recordes. Desde a implantação do sistema, o Estado já ultrapassou 1 bilhão de transações e R$ 325 bilhões em valor.

Entretanto, apesar do crescimento, o Ceará ainda é o sexto menor estado em número de usuários do Pix por habitantes, com 69%, ao lado de Sergipe. Ambos só superam Maranhão (66%), Piauí (67%), Paraíba (68%), Pernambuco (68%) e Alagoas (68%).

Pix no Brasil

No Brasil, o sistema teve mais de R$ 1 trilhão em valor de transações em outubro em mais de 26 bilhões de transferências feitas. São 788 instituições financeiras participantes e mais de 523 milhões de chaves cadastradas, sendo que 23,7 milhões correspondem a pessoas jurídicas.

Os estados com maior cobertura entre número de usuários por população são Roraima (109%), Distrito Federal (90%), Mato Grosso e São Paulo (ambos com 83%).

