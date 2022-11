Insônia acomete 83% dos endividados brasileiros

Quem não tem uma dívida e nunca perdeu pelo menos uma noite de sono, que atire a primeira pedra.

Um estudo apresentado pelo Serasa nesta quinta-feira, 17, aponta que 83% dos endividados brasileiros têm dificuldade para dormir e 74% afirmam ter dificuldade de concentração para realizar tarefas diárias, por conta das dívidas.

A 5ª edição da Pesquisa “Perfil e Comportamento do Endividamento Brasileiro”, mostra os estragos emocionais e abalos nas relações pessoais e familiares causados pelo endividamento.

Produzido pelo Instituto Opinion Box, o estudo conta com o suporte técnico e análise de Valéria Meirelles, psicóloga do Dinheiro, especialista na abordagem comportamental gerada pelo endividamento.

Ao todo, foram ouvidas 5.225 pessoas em todas as regiões do país. Além de insônia e dificuldade de concentração, os dados apontam "vergonha", "muita tristeza", "medo do futuro" e "crises e ansiedade", sentimentos e sensações sentidas por quem não está conseguindo pagar suas dívidas em dia.



Confira os principais tópicos levantados pela pesquisa:

- 83% dos endividados têm dificuldade para dormir por conta das dívidas;

- 78% têm surtos de pensamentos negativos devido aos débitos vencidos;

- 74% afirmam ter dificuldade de concentração para realizar tarefas diárias;

- 62% dos entrevistados sentiram impacto no relacionamento conjugal;

- 61% viveram ou vivem sensação de “crise e ansiedade” ao pensar na dívida;

- 53% dos pesquisados revelam sentir “muita tristeza” e “medo do futuro”:

- 51% dos entrevistados têm vergonha da condição de endividado;

- 33% não se sentem mais confiantes em cuidar de suas próprias finanças;

- 31% sentiram impacto das dívidas no relacionamento com familiares.

“O sistema biológico é o primeiro a sentir os efeitos da preocupação com as dívidas”, observa Valéria, há 14 anos atendendo pacientes que tentam lidar com o problema. “A ansiedade vai invadindo a rotina de quem busca incansavelmente uma solução, o endividado passa a viver com pensamentos voltados ao futuro, não consegue mais relaxar e, consequentemente, não se concentra nas suas tarefas habituais e nem consegue mais dormir com normalidade”, explica a psicóloga.

Só neste ano, o Serasa afirma que a quantidade de inadimplentes verm crescendo todos os meses, até setembro. Para se ter uma ideia, em janeiro, o número de devedores no país era de 64,81 milhões e, em setembro, fechou em 68,39 milhões.

A quantidade de inadimplentes cresce pelo 9º mês consecutivo no Brasil em 2022

Janeiro - 64,81 milhões



Fevereiro - 65,17 milhões



Março- 65,69 milhões



Abril - 66,13 milhões



Maio - 66,58 milhões



Junho - 66,82 milhões



Julho - 67,63 milhões



Agosto - 67,97 milhões



Setembro - 68,39 milhões

Fonte: Serasa | Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas no Brasil – Setembro 2022

Pelo menos há um ano devendo

Pelo segundo ano consecutivo, o número de dívidas com mais de um ano de atraso cresceu. Dentre os tipos de dívidas, as contraídas a partir do empréstimo do nome para terceiros é a com maior representatividade, com 85% atrasadas há mais de um ano e 64% delas há mais de dois anos.

Segundo os dados apresentados pelo diretor de Marketing da Serasa, Matheus Moura, quando se faz o recorte por região, 20% dos endividados do Brasil estão no Nordeste. A localização geográfica é a segunda mais endividada no mapa, perdendo apenas para o Sudeste, que tem 33%.

Na maioria, são os solteiros os que mais possuem dívidas, com 44%, seguidos dos casados, com 37%. Nesta comparação que leva em conta o estado civil, são os viúvos os que estão em último lugar, com apenas 2%.

Já quando se faz o recorte por idade, a faixa dos 31 aos 40 anos e dos 50 anos +, são as que mais apresentam dívidas e, juntas, somam 48%.

O desemprego segue como o principal motivo do endividamento em 2022, mesmo seguindo uma tendência de queda. Este ano, 29% dos endividados estão desempregados, diferente da realidade de 2018, quando se teve a maior taxa dos últimos cinco anos, com 47%.

Na pesquisa, outras motivações ainda aparecem, como a redução de renda (12%), o empréstimo do nome para alguém que não fez o pagamento (11%) e a falta de controle (8%).

O cartão de crédito permanece como o principal tipo de dívida entre os inadimplentes, figurando entre 53% dos entrevistados, mesmo número apresentado em 2021. O recurso está sendo utilizado, principalmente para a compra no supermercado (65%), compra de produtos - como roupas, calçados e eletrodomésticos (48%) , remédios e tratamentos médicos (41%) e empatados em último lugar, mas com um índice considerado alto, 22%, aparecem compra de alimentos por delivery e transporte e combustível.

Há uma luz no final do túnel

O estudo, porém, também traz dados animadores. Em meio aos impactos comportamentais gerados pela inadimplência chama a atenção que 70% dos endividados revelam confiança em conseguir quitar o débito e recuperar seu crédito e 57% passaram a conversar com os familiares sobre a importância de reduzir os gastos da casa e buscar soluções conjuntas. Além disso, 88% dos participantes dizem que passaram a fazer algum tipo de controle de gastos.

“É visível que há uma tentativa saudável de monitorar e controlar os gastos, uma conscientização que certamente pode ser atribuída à quantidade e variedade de informações sobre o tema da educação financeira que, felizmente, chega hoje em dia por várias mídias”, diz Valéria.

“Para milhões de endividados, recomeçar significa ter o nome limpo novamente”, diz Matheus Moura, Diretor da Serasa. “Por isso que o nosso propósito é ajudar o brasileiro não apenas a pagar suas dívidas e recuperar crédito, mas compartilhar ensinamentos de educação financeira”, complementa.

Feirão Limpa Nome ajuda a sair da inadimplência

Até 5 de dezembro é possível renegociar as dívidas no Feirão Serasa Limpa Nome por meio dos canais digitais da empresa. Com o objetivo de conter um novo recorde de inadimplência, o tradicional Feirão da Serasa traz um conjunto de novidades, como a possibilidade do pagamento via Pix e da baixa da negativação em até 24h, além dos descontos que chegam a 99%.

O Feirão Serasa Limpa Nome acontece nos seguintes canais:

·Site: http://www.serasalimpanome.com.br

·App Serasa no Google Play e App Store

·Ligação gratuita 0800 591 1222

·WhatsApp 11 99575–2096



Também é possível realizar a consulta e a negociação das dívidas presencialmente nas mais de 11 mil agências dos Correios distribuídas pelo país que oferecem as mesmas condições mediante o pagamento de uma taxa de R$3,60 (com informações do Serasa).





