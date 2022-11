Dois anos de Pix: a revolução nos pagamentos e o que ainda está por vir

Revolucionário no sistema de pagamento e transferência no Brasil, o Pix completou dois anos de implantação nessa quarta-feira, 16, e está cada vez mais popular entre as pessoas. Só em setembro de 2022, o sistema registrou mais de R$ 1 trilhão em valor de transações, número recorde desde o seu surgimento.



Hoje, o Pix já registra mais de 26 bilhões de transações feitas, 788 instituições financeiras participantes e mais de 523 milhões de chaves cadastradas, sendo que 23,7 milhões correspondem a pessoas jurídicas, de acordo com dados do Banco Central do Brasil.

O sistema de pagamentos começou a ser desenvolvido em 2018, mas foi implantado em 16 de novembro de 2020, em um período em que o Brasil passava por várias restrições por conta da Covid-19. Logo no primeiro mês, mais de 133 milhões de chaves foram cadastradas, e esse número não parou de crescer a cada mês.

O sistema foi ganhando novas funcionalidades, como o Pix Troco, Pix Saque e o mecanismo especial de devolução, e continua trazendo novidades. Está previsto para 2023 a implantação do débito automático no Pix, além de outros planos ainda sem cronograma definido, como Pix Internacional e novas formas de iniciação do Pix, através de NFC, bluetooth, reconhecimento facial, entre outros.

O que é o Pix?

O Pix é um meio de pagamento instantâneo e digital. Nele, o dinheiro pode ser transferido de uma conta para outra em qualquer dia e horário, sem limite de transações e sem nenhuma taxa para o usuário. Pode ser usada por pessoas físicas e jurídicas, inclusive microempreendedor individual (MEI).

Além de transferir e receber dinheiro, a funcionalidade também é usada para compra e venda de produtos ou serviços, pagamento de contas e até de impostos, como o Simples Nacional.

O impacto do Pix nos negócios



Leonardo Cecchetto, CEO e fundador da Sync, disse que a criação do Pix foi muito importante para os novos empreendedores, que não precisavam mais investir caro na criação de sites profissionais em plataformas de e-commerce para ter bons resultados nas vendas online.

"Com o Pix, tornou-se plenamente possível vender usando somente o Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, tudo conectado a um catálogo digital, em que o pagamento acontece no WhatsApp com Pix", disse. "Ficou mais fácil transacionar de forma online, e isso impactou milhões de pequenos negócios online no Brasil", completou.

O diretor da ABFintechs e CEO da startup Iniciador, Marcelo Martins, também destacou as melhorias que o sistema trouxe, mas citou que ainda é preciso avançar na questão da segurança. "Como próximo passo, é importante que tenhamos mais segurança com o PIX, o que será possível com a evolução dos sistemas de combate à fraude e melhoria do Mecanismo Especial de Devolução", analisou.

Já Caio Pilato, fundador e CEO da Wecambio, falou das mudanças que o sistema trouxe no setor de câmbio, tornando as operações mais rápidas e baratas.

"Antes, emitíamos boletos com códigos de barras que eram cobrados pelo banco emissor e demoravam até dois dias para compensação, e hoje, emitimos boletos de pagamento via sistema automaticamente com o Qr code", explicou ele, que espera com entusiasmo a chegada do Pix Internacional.

