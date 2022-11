B3 terá pregão nos feriados municipais de SP em 2023, no mesmo modelo de 2022

A B3 divulgou nesta quinta-feira, 17, o calendário de negociação para 2023. Pelo segundo ano consecutivo, nos dias de feriados na cidade de São Paulo, sede da Bolsa, haverá negociação normal para os mercados de renda variável, incluindo ações, fundos imobiliários, ETFs, BDRs, derivativos, renda fixa privada e ETF de renda fixa.

Em 2023, nos feriados municipais de 25 de janeiro (quarta-feira) e 20 de novembro (segunda-feira), os únicos que caem em dias úteis, a negociação, registro, compensação, liquidação, movimentação de garantias e depósito centralizado em todos os segmentos da B3 seguem funcionando normalmente, segundo comunicado divulgado à imprensa.

A Bolsa informou ainda como funcionará o mercado em 22 de fevereiro de 2023, quarta-feira de Cinzas. Haverá sessão contínua de negociação dos ativos de renda variável das 13h às 17h55, com pré-abertura das 12h45 às 13h. Para os derivativos financeiros e de commodities, a sessão de negociação abrirá às 13h (com pré-abertura das 12h55 às 13h). Já o mercado de balcão organizado funcionará das 13h às 17h55, com call de fechamento para todos os ativos das 17h55 às 18h.

"Temos operações originárias de todas as partes do País e um volume importante de negociações realizadas por investidores estrangeiros. Optamos então por considerar em nosso calendário apenas as datas de feriados nacionais", afirma Thiago Ferraz, superintendente de negociação da B3.

