Primeiro ano de pandemia: PIB do Ceará tem 2ª maior queda do País em volume

No primeiro ano de pandemia, a economia do Ceará desacelerou. O volume do Produto Interno Bruto (PIB) cearense, caiu 5,7% em 2020, sendo a segunda maior queda entre as unidades da federação analisadas.

Com isso, o Estado passou da 12ª posição em 2019 para a 13ª, num PIB estimado de R$ 166,9 bilhões.

Apesar do recuo, a participação do Ceará no PIB do Brasil se manteve em 2,2% em 2020, mesmo percentual de 2019. Já a influência na economia do Nordeste ficou em 15,5%.

E apesar de ter subido 1,4%, chegando a R$ 18.168,35 em 2020, o PIB per capita cearense equivale a metade do apresentado pelo País.

Os dados são das Contas Regionais 2020, elaboradas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em parceria com os órgãos estaduais de estatística, secretarias estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

Conforme o levantamento, a redução em volume do PIB foi puxada sobretudo pelas atividades de administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social; comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas; alojamento e alimentação; e indústrias de transformação.

O destaque positivo no primeiro ano de pandemia foi para a agropecuária cearense, com crescimento de 13,7%. Dentre os segmentos do setor, liderou a agricultura.

Para se ter ideia, a atividade teve elevação de 17,6% no período. Conforme explica a pesquisa, foi devido ao aumento da produção de alguns dos principais cultivos do Estado, como o milho e feijão.

Entram no bojo também os segmentos ligados à pecuária, como a pecuária e produção florestal, pesca e aquicultura, com crescimento de 7,7% na primeira atividade, puxada pela criação de bovinos e aves, e de 6,8%, na segunda, devido à pesca e aquicultura.

Impactada pelas medidas de distanciamento social em 2020, a indústria cearense retraiu em volume, em 9,5% na passagem de 2019 para 2020.

Porém, como o setor também foi afetado no País como um todo, a participação teve leve elevação, saindo de 17,1%, em 2019, para 17,2%, em 2020.

Os principais segmentos a cair foram indústrias de transformação (-10,9%), puxadas pelas retrações da produção em confecção de artigos de vestuário e acessórios, preparação de couro e artefatos de couro e fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos.

Outro segmento em queda em 2020 foi eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação também (-10,7%), sobretudo devido à redução da geração de energia termelétrica. Já a construção teve recuo de 4,1%.

E com maior peso na economia do Ceará, quando representava 76,3% no período analisado, serviços foi a grande influência de queda do volume do PIB do Ceará. O recuo do setor foi de 5,8% ante o ano anterior.

Dentre as atividades que mais contribuíram para o resultado estão administração, defesa, educação e saúde públicas e seguridade social (-5%); comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas (-7%); e alojamento e alimentação (-26,4%).

PIB do Brasil

No âmbito nacional, o PIB tingiu R$ 7,6 trilhões, recuando 3,3% em volume.

Das 27 unidades da federação analisadas, houve queda em 24. Estabilidade foi observada no Mato Grosso e variações positivas em Mato Grosso do Sul (0,2%) e Roraima (0,1%).

