FUP tem 2 representantes no GT de Minas e Energia do governo de transição

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) terá dois representantes na equipe de transição para o governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). São eles o coordenador-geral da Federação, Deyvid Bacelar, e o coordenador-técnico do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep), o acadêmico Willian Nozaki.

Eles vão integrar o grupo de trabalho (GT) de Minas e Energia da equipe técnica da transição, conforme anunciado pelo vice-presidente eleito e coordenador do processo, Geraldo Alckmin (PSB) no fim da manhã desta quarta-feira, 16.

Bacelar é graduado em Administração, com especializações em Gestão de Pessoas e Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SMS). Ele ocupou a cadeira de representante dos funcionários da Petrobras no Conselho de Administração da estatal entre 2015 e 2016.

Já Nozaki é cientista social pela USP e doutorando em desenvolvimento econômico pela Unicamp. Além do Ineep, ele atua como professor de ciência política e economia na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) e coordena o curso internacional Estado, Governo e Políticas Públicas da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso).

A atuação de Nozaki ligada a petróleo e gás vem da realização de estudos no âmbito do Ineep, instituto criado em 2018 pela FUP. Nozaki participou ativamente da construção do programa de governo do PT para a área.

Além de Bacelar e Nozaki, há outros dez nomes escalados para o GT de Minas e Energia, entre os quais o senador Jean-Paul Prates (PT-RN), cotado para assumir a Petrobras; a ex-presidente da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Magda Chambriard; o professor da UFRJ e ex-presidente da Empresa de Planejamento Energético (EPE), Mauricio Tolmasquim; e o ex-presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica Nelson Hubner.

