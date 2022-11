Fed/Waller: desaceleração do crescimento é necessária para reduzir inflação

O dirigente do Federal Reserve (Fed) Christopher Waller afirmou nesta quarta-feira, 26, que a desaceleração do crescimento econômico nos Estados Unidos é absolutamente necessária para reduzir a inflação para a meta de 2%. Em evento da Universidade do Arizona, o dirigente apontou que crescimento do país desacelerou significativamente em 2022, e que espera que o ritmo lento continue no próximo ano.

"Essa desaceleração da atividade é um sinal de que as ações tomadas pelo Fed este ano para reduzir a inflação estão funcionando", disse. Segundo ele, os gargalos de oferta na economia diminuíram e a inflação elevada é principalmente uma função da alta demanda.

De acordo com Waller, um setor em que melhorar o equilíbrio será crucial é o mercado de trabalho. "Mesmo com a desaceleração da produção econômica, o mercado de trabalho continua muito apertado. Embora houvesse aproximadamente uma vaga de emprego para cada candidato, no que era um forte mercado de trabalho antes da pandemia, agora existem quase dois empregos para cada pessoa que procura trabalho", indicou. "Mas vejo alguns sinais de arrefecimento no mercado de trabalho, o que é vital para evitar que o aumento dos custos do trabalho exerça pressão sobre a inflação", ponderou.

