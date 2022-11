Cid Alves vai presidir Conselho Deliberativo do Sebrae

O empresário Cid Alves, presidente do Sindicato do Sindicato do Comércio Lojista de Fortaleza (Sindilojas) e vice-presidente do Sistema Fecomércio Ceará, foi eleito nesta quarta-feira, 16, presidente do Conselho Deliberativo Estadual do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Ceará (Sebrae) para o biênio 2023-2026.

Ele sucederá no cargo o empresário Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec). Para a vice-presidência foi indicado, João Porto Guimarães, presidente da Associação Comercial do Ceará (ACC).



Os demais integrantes da Diretoria Executiva foram reeleitos por unanimidade. São estes: Joaquim Cartaxo, diretor superintendente; Alci Porto, diretor técnico; e Airton Gonçalves Júnior, diretor de administração e finanças.

