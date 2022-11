Nos EUA, índice de atividade industrial Empire State sobe a 4,5 em novembro

O índice de atividade industrial Empire State, que mede as condições da manufatura no Estado de Nova York (EUA), subiu de -9,1 em outubro para 4,5 em novembro, segundo levantamento divulgado pela distrital de Nova York do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). O resultado superou as expectativas de economistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam avanço a -6.

Entre outubro e novembro, dentre os subíndices que compõem o indicador, novas encomendas recuou de 3,7 para -3,3; o de embarques subiu de -0,3 para 8,0; estoques avançaram de 4,6 para 16,5; preços pagos subiram de 48,6 para 50,5 e preços recebidos avançaram de 22,9 para 27,2.

O subíndice de número de empregados passou de 7,7 para 12,2.

