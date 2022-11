Consignado do Auxílio Brasil é inconstitucional, defende Augusto Aras

O consignado do Auxílio Brasil deve ser considerado inconstitucional, defende a Procuradoria Geral da República (PGR) por meio de despacho assinado pelo procurador-geral Augusto Aras, nesta terça-feira, 15.

Aras avalia que esse tipo de empréstimo corrobora o superendividamento das famílias de baixa renda. Em certo trecho, o PGR diz que o crédito é "potencialmente comprometedor da dignidade humana".

Ao citar a legislação que trata sobre o superendividamento das famílias, o documento sustenta ainda que o consignado do Auxílio Brasil vai contra os direitos do consumidor, ao não levar em consideração o comprometimento da renda de forma que ponha em risco o sustento da família com pagamento de juros.

A manifestação de Augusto Aras se dá no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) protocolada pelo PDT no Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro Nunes Marques é o relator da ação.

Na ação, o PDT alega que a medida do Governo Federal que libera empréstimos consignados com garantia do Auxílio Brasil "viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da defesa do consumidor".

Nível de endividamento

Uma pesquisa realizada pelo PoderData, entre os dias 14 e 16 de agosto, revela que 43% dos beneficiários do Auxílio Brasil que responderam à pesquisa deixaram de pagar alguma conta no período de 30 dias.

Juros do consignado do Auxílio Brasil

O consignado do Auxílio tem juro de 3,45% ao mês, beirando o limite de 3,5% estabelecido pelo Ministério da Cidadania. A prestação máxima é de 40% do valor do Auxílio Brasil; já a parcela mínima é de R$ 15 reais. A duração do empréstimo é de até 24 meses.

O teto de 3,50% ao ano é maior do que o imposto pelos bancos ao consignado do INSS: 2,14%. Além disso, segundo os dados do Banco Central, está acima do que é cobrado, em média, nos vários tipos de consignado: para trabalhadores do setor privado (2,61%), para trabalhadores do setor público (1,70%), para aposentados e pensionistas do INSS (1,97%) e consignado pessoal total (1,85%).

A Caixa foi um dos 12 bancos credenciados pelo Ministério da Cidadania para operar a linha de crédito, e o único entre os cinco maiores do País. Como antecipou o Estadão, grandes bancos resolveram ficar de fora da oferta do consignado.

Problemas com a Caixa

Enquanto a ADI segue em análise no STF, o consignado do Auxílio Brasil passou a ser disponibilizado no último dia 10 de outubro. E grande foi a procura. Mas as primeiras reclamações já ocorrem.

No início dessa semana, beneficiários do Auxílio Brasil que consultaram seu extrato no aplicativo Caixa Tem notaram valores descontados por empréstimos que não fizeram. Houve ainda casos de pessoas que solicitaram o consignado e o banco teria antecipado a cobrança da primeira parcela, desrespeitando o contrato assinado entre as partes.

Nas redes sociais de Paola Carvalho, coordenadora da Rede Brasileira de Renda Básica, ela compartilhou relatos de beneficiários que destacam mais problemas, como de previsão de descontos no benefício mesmo sem o valor do empréstimo cair na conta do solicitante.

Em resposta, a Caixa informou que vai enviar mensagens aos beneficiários do Auxílio Brasil que solicitaram o consignado para esclarecer sobre os descontos. O primeiro deveria ocorrer um mês após o envio das informações pelo banco que concedeu o empréstimo.

Caixa retoma os consignados pelo Auxílio Brasil

A Caixa Econômica Federal voltou a oferecer nesta segunda-feira, 14, o crédito consignado do Auxílio Brasil. A modalidade ficou suspensa das 19h do dia 31 de outubro até as 7h desta segunda. O motivo da suspensão temporária, segundo a Caixa, foi um "processamento da folha de pagamento do Auxílio Brasil, processo que envolve DATAPREV, CAIXA e Ministério da Cidadania".

Questionado pela reportagem sobre a atualização do valor contratado pela modalidade e do número de beneficiários, o banco afirmou que irá divulgar o balanço "oportunamente".

A Caixa já havia suspendido a operação entre os dias 21 e 24 de outubro, sob a justificativa de uma "manutenção programada nos ambientes tecnológicos" tanto da Caixa como da Dataprev.

Quando a operação foi retomada, no dia 24, o governo aumentou de dois para cinco dias o prazo máximo para a Caixa liberar o dinheiro das operações do consignado do Auxílio Brasil. Mais de 200 mil pessoas que já tinham contratado o empréstimo tiveram de refazer o pedido. (Com informações da Agência Estado)

