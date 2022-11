Vendas no varejo crescem 1,0% em outubro, mostra ICVA

As vendas no varejo em outubro de 2022 cresceram 1,0%, descontada a inflação, em comparação com igual mês de 2021, aponta o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). Em termos nominais, que espelham a receita de vendas observadas pelo varejista, o índice apresentou alta de 10,5%.

Os efeitos do calendário prejudicaram o índice. Isso porque houve uma sexta-feira - dia em que as vendas costumam ser mais intensas - a menos, e uma segunda-feira - data em que o comércio está menos aquecido - a mais do que em outubro de 2021. Além disso, as eleições realizadas em dois domingos ao longo do mês atrapalhou o comércio levemente. Contudo, o feriado do Dia das Crianças ter caído numa quarta-feira - diferente de 2021, quando caiu numa terça-feira e esticou o feriado - tornou o cenário um pouco mais favorável.

Para Felipe Baran, head de inteligência da Cielo, o comércio segue em recuperação. "É o décimo segundo mês consecutivo de alta nas vendas. Segmentos como postos de gasolina, que haviam desacelerado em setembro, voltaram a evoluir e contribuíram para o resultado positivo", afirma, acrescentando que as vendas da Black Friday, que será realizada no fim deste mês, pode ajudar na recuperação de Bens Duráveis e Semiduráveis, que ficou negativo nos últimos cinco meses na visão deflacionada.

Inflação

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) apontou alta de 6,47% no acumulado dos últimos 12 meses, com alta de 0,59% em outubro. O preço dos alimentos foi o que mais impactou o índice. Ao ponderar o IPCA pelos setores e pesos do ICVA, a inflação no varejo ampliado foi de 9,37% em outubro, desacelerando em relação ao índice registrado no mês anterior.

Setores

Descontada a inflação e com o ajuste de calendário, os setores de bens não duráveis e serviços registraram crescimento em relação a outubro de 2021. O destaque de bens não duráveis foi de postos de gasolina. No setor de serviços, um dos segmentos que mais colaboraram para a alta foi em bares e restaurantes.

Já bens duráveis e semiduráveis sofreu queda. O primeiro foi impactado negativamente pelo segmento de materiais de construção.

Regiões

De acordo com o ICVA deflacionado e com ajuste de calendário, todas as regiões apresentaram crescimento em relação a outubro de 2021. A região Norte registrou alta de 4,7%, seguida da região Nordeste (+2,9%), Sul (+2,6%), Sudeste (+1,7%) e Centro-Oeste (+1,5%).

Segundo o ICVA nominal com ajuste de calendário na comparação com outubro de 2021, as vendas na região Sudeste cresceram 12,3%, seguida da região Sul (+11,8%), Nordeste (+11,5%), Norte (+11,5%) e Centro-Oeste (+9,6%).

