Concurso da PM CE: inscrições começam nesta terça, 15

Começam nesta terça-feira, 15, as inscrições para o concurso da Polícia Militar do Ceará. Ao todo estão sendo ofertadas 300 vagas para o cargo de 2º Tenente QOPM da Polícia Militar. A remuneração será de R$ 4.560,65 durante o curso de formação e depois de R$ 8.084,05 (2º Tenente).

Das vagas ofertadas, 113 são para preenchimento imediato e 187 para formação de cadastro de reserva.

Deste quantitativo imediato, 76 são destinadas para candidatos do sexo masculino e 14 para o sexo feminino, na ampla concorrência. Das vagas destinadas às cotas raciais, 20 são para homens e 3 para mulheres .

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os interessados deverão se inscrever no site da banca organizadora, Idecan, no período entre os dias 15 de novembro de 21 de dezembro de 2022. A taxa de inscrição é de R$ 180

Quanto ganha um 2º tenente da PM -CE?

De acordo com o edital, o cadete, durante o Curso de Formação de Oficiais, perceberá vencimentos no valor de R$ 4.560,65. Já o Aspirante-a-Oficial, durante estágio, perceberá vencimentos no valor de R$ 7.128,23 e quando for promovido a 2º Tenente QOPM passa a receber vencimentos no valor de R$ 8.084,05.

Concurso PM: Como será a seleção?

A seleção dos candidatos para o cargo será realizada por meio de cinco etapas:

1ª Etapa: 1ª Fase: Prova Objetiva (Exame Intelectual), conhecimentos básicos e específicos, de caráter classificatório e eliminatório. 2ª Fase: Avaliação Cotista – Heteroidentificação, de caráter eliminatório;

2ª Etapa: Exame de Saúde, de caráter eliminatório;

3ª Etapa: Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório;

4ª Etapa: Avaliação de Capacidade Física, de caráter eliminatório;

5ª Etapa: Investigação Social, de caráter eliminatório, sob responsabilidade da SSPDS

As provas estão previstas para o dia 05 de fevereiro de 2022.

Quem pode se inscrever no concurso da PM-CE?

Para participar da seleção é preciso preencher os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira; no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses;

Ter idade igual ou superior a 18 anos e, na data de inscrição no concurso idade de até 29 anos, 11 meses e 29 dias, bem como o ensino superior completo, reconhecido pelo Ministério da Educação;

Ter, no mínimo, 1,62 m de altura, se candidato do sexo masculino, e 1,57m, se candidato do sexo feminino;

Estar em pleno gozo dos direitos políticos;

Estar quite com as obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, também com as militares;

Firmar declaração de não estar cumprindo e nem ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade por prática de improbidade administrativa, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;

Apresentar declaração quanto ao exercício de outro(s) cargo(s), emprego(s) ou função(ões) pública(s) e sobre recebimento de proventos decorrentes de aposentadoria e pensão;

Apresentar declaração de bens e valores que constituam patrimônio;

Firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;

Firmar termo de compromisso de sigilo e confidencialidade das informações;

Ser considerado apto no exame admissional, mediante apresentação de laudos, exames e declaração de saúde que forem por ele exigidos;

Apresentar diploma, devidamente registrado, de conclusão de Nível Superior Completo, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, comprovado por meio de apresentação de original e cópia, para o cargo pretendido;

Não ter sido condenado a pena privativa de liberdade transitada em julgado ou qualquer outra condenação incompatível com a função pública;

Estar registrado e com a situação regularizada junto ao órgão correspondente à sua formação profissional, quando for o caso;

Estar apto física e mentalmente para o exercício do cargo, não sendo, inclusive, pessoa com deficiência incompatível com as atribuições deste;

Possuir CNH, categoria “B”, válida;



Mais notícias de Economia

Sobre o assunto Índice de Atividade Econômica do BC sobe 0,05% em setembro ante agosto

Governo encaminha ao Senado indicações para Anatel, Antaq, ANTT, ANM e ANPD

Previsão de alta do PIB de 2022 passa de 2,76% para 2,77% no Focus do BC

Auxílio Brasil: pagamento da nova parcela começa nesta quinta, 17

Tags