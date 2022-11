Etanol tem maior queda entre combustíveis e fica mais competitivo

|PRÓXIMO AO IDEAL| Preço médio do litro do combustível no Ceará cai R$ 0,06 em uma semana, vai a R$ 3,97. O valor representa 79,4% do preço médio da gasolina comum

O preço médio do etanol hidratado teve queda de 1,48% em uma semana no Ceará, a mais acentuada entre os combustíveis comercializados no Estado. É o que aponta o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) sobre o período ente os dias 6 e 12 de novembro.

Em média, o preço do litro desse biocombustível foi comercializado na última semana a R$ 3,97, ante R$ 4,03 verificado na semana anterior (31 de outubro a 5 de novembro). O valor representa cerca de 79,4% do preço médio do litro da gasolina. Especialistas em combustíveis consideram que se torna mais econômico abastecer com etanol em carros flex, quando essa proporção chega a 70%.

Apesar da redução, o consumidor cearense deve ficar atento às grandes variações do valor do etanol nos diferentes postos. O preço mínimo encontrado, por exemplo, foi de R$ 3,57, enquanto o máximo chegou a R$ 5,95, uma diferença de 66,6%.

O consultor em petróleo e energia, Bruno Iughetti, afirma que a queda no preço médio do etanol hidratado ocorre em contraposição à alta no preço do etanol anidro, que é misturado à gasolina comum.

“Esse é um efeito que impacta o etanol hidratado em decorrência da entressafra da região Centro-Sul, onde se localiza maior produção de etanol no País. Então, a disponibilidade da oferta ficou muito grande, razão pela qual caíram significativamente os preços do etanol hidratado. Ao contrário do etanol anidro, em que houve um aumento nas usinas em torno de 5% na última semana”, pontua.

Ele acrescenta que “esse aumento do etanol anidro, por outro lado, impacta no preço final da gasolina, porque o preço do etanol anidro entra na proporção de 27% na composição da gasolina. Então ele puxa para cima o valor do combustível”. Vale lembrar que ambos os tipos de etanol, no Brasil, são produzidos a partir da cana-de-açúcar.

Nacionalmente, a propósito, o preço médio do litro do etanol hidratado é de R$ 3,79 e o da gasolina R$ 5,02. A proporção de valor entre ambos no País é de 75,4%, abaixo da média cearense. Atualmente, é mais competitivo abastecer com etanol apenas na Paraíba e em Mato Grosso, onde essa relação é de, respectivamente, 69,1% e 69,5%.

Outros combustíveis

Além do etanol hidratado, outros três combustíveis apresentaram ligeiras reduções ao longo da última semana no Ceará. A gasolina aditivada teve queda de 0,57%. Já o diesel S10, o mais utilizado no País, teve redução em seu preço médio de 0,56%, enquanto o diesel comum recuou 0,28%.

Por outro lado, tiveram alta: o Gás Natural Veicular (GNV), cujo preço médio subiu 0,98%; o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), ou gás de cozinha, que subiu 0,91% e a gasolina comum que subiu 0,6%, no período.

Confira os preços médios dos combustíveis no Ceará

Etanol hidratado: R$ 3,97 (queda de 1,48%)

Gasolina comum: R$ 5,00 (alta de 0,6%)

Gasolina aditivada: R$ 5,19 (queda de 0,57%)

Diesel s10: R$ 7,01 (queda de 0,56%)

Diesel comum: R$ 6,90 (queda de 0,28%)

GNV: R$ 4,50 (alta de 0,98%)

