Preço médio da gasolina comum sobe 0,60% e da aditivada cai 0,57% no Ceará

Comportamento diferente dos dois tipos do combustível se deve à competitividade do mercado, mas tendência é de aumento no valor nas refinarias para ambos até o início de 2023

O preço médio da gasolina comum no Ceará teve alta de 0,6% em uma semana, conforme revela levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

No período entre os dias 6 e 12 de novembro, o consumidor cearense desembolsou em média, R$ 5,00, ante R$ 4,97 no período entre 31 de outubro e 5 de novembro. O preço mínimo encontrado nos postos de combustíveis do Estado, durante a semana, foi de R$ 4,69 e o máximo de R$ 5,45.

Já o preço médio da gasolina aditivada teve comportamento diferente, registrando uma queda de 0,57%, passando de R$ 5,22 para R$ 5,19 em uma semana. Não houve variação entre o preço mínimo por litro (R$ 4,69) e o máximo (R$ 5,45) encontrados nas duas semanas pesquisadas, mas um maior número de postos reduziu o valor cobrado pelo combustível considerado de melhor qualidade em relação à da gasolina comum.

Para o consultor em petróleo e energia, Bruno Iughetti, “a gente pode atribuir essa movimento inverso da gasolina comum e da aditivada a essa competitividade do mercado. Com o preço da gasolina comum já não tão favorável, o mercado aproveita para cotar a aditivada em queda. Quem abastecia com esse combustível e tinha optado pela comum quando ela estava mais barata, agora tende a voltar a abastecer com a aditivada e se readaptar a esse movimento”.

Vale lembrar que na média nacional o preço do litro da gasolina comum está ligeiramente superior à média estadual, cotado a R$ 5,02. Já a gasolina aditivada está ligeiramente inferior, sendo o litro comercializado em média a R$ 5,18 nos postos do Brasil. Essa é a quinta semana consecutiva de alta no preço médio da gasolina no País, segundo a ANP.

Nesse sentido, Iughetti lembra que existe uma defasagem de 6% na cotação nacional do preço do petróleo vendido às refinarias pela Petrobras, na comparação com o mercado internacional e que há perspectiva de aumento até o início do próximo ano.

“O cenário ainda é preocupante em decorrência da redução da produção da Arábia Saudita de 1 milhão de barris por dia. E isso afeta o os preços das commodities, como a gasolina e o diesel”, ressalta.

“Assim, a Petrobras poderá fazer o movimento de alta nos próximos dias, a não ser que, com razões políticas, ela deixe para reajustar os preços no início do novo governo”, explica.

Confira os preços médios dos combustíveis no Ceará*

Etanol hidratado: R$ 3,97 (queda de 1,48%)

Gasolina comum: R$ 5,00 (alta de 0,6%)

Gasolina aditivada: R$ 5,19 (queda de 0,57%)

Diesel s10: R$ 7,01 (queda de 0,56%)

Diesel comum: R$ 6,90 (queda de 0,28%)

GNV: R$ 4,50 (alta de 0,98%)

GLP R$ 113,81 (alta de 0,91%)

*altas e quedas em relação à semana anterior

