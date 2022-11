M. Dias Branco registra receita líquida recorde de R$ 2,9 bi

Indicador deu salto de 36,6% no terceiro trimestre deste ano, em relação a igual período de 2021. Lucro líquido reportado foi de R$ 195 milhões no período

Impulsionada pelo aumento do preço médio pelo quarto trimestre consecutivo e crescimento dos volumes de vendas, a cearense M. Dias Branco, líder nos mercados de biscoitos e massas no Brasil, fechou o terceiro trimestre com receita líquida de R$ 2,9 bilhões, recorde histórico. Alta de 36,6% ante igual período de 2021.

O lucro líquido ficou em R$ 195 milhões, leve queda de 0,8% em relação ao terceiro trimestre de 2021. No ano, a empresa computa um lucro líquido de R$ 466,3 milhões, salto de 31,8% ante igual período do ano anterior.

M. Dias Branco: volume de vendas cresceu 5,7%

De acordo com balanço financeiro divulgado ao mercado, o volume de vendas ficou em 482,2 mil toneladas. Alta de 5,7% no comparativo anual. Já o preço médio dos produtos saltou 29%, e atingiu a marca de R$ 6,2 kg.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Registramos aumento de preço médio em todas as categorias”, informou a companhia em relatório.

Por outro lado, os custos dos produtos vendidos representaram cerca de 77,8% da receita líquida da M. Dias no terceiro trimestre, avanço de 3,6 pontos percentuais no comparativo anual.

O Ebitda (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ficou em R$ 333,1 milhões. Número 16,2% maior que no terceiro trimestre de 2021.

No balanço, a indústria cearense reporta também aumento no nível de utilização da capacidade tanto na comparação com o segundo trimestre deste ano, quanto na comparação contra o mesmo período do ano anterior. Fruto do aumento dos volumes vendidos, de 15,2% e 5,7% no comparativo com o 2T22 e 3T21, respectivamente.

“Mesmo com o aumento do nível de utilização da capacidade, a Companhia ainda se encontra em níveis saudáveis que habilitam a estratégia de crescimento, com foco na expansão na região de ataque (Sul, Sudeste e Centro-Oeste), no crescimento acelerado no mercado externo e na introdução de novas categorias e itens de maior valor agregado”, destaca no relatório.

Aquisições

Dentre as aquisições feitas em 2022, destaque para a compra em 31 de agosto de 100% das ações da Nutrition & Sante do Brasil LTDA, empresa titular da marca Jasmine, ampliando a participação do mercado de saudabilidade com destaque para as categorias de granolas e pães sem glúten.

Além da primeira inserção no mercado internacional com a aquisição da uruguaia Las Acacias no fim de outubro. A empresa fundada em Montevidéu em 1952 figura entre as três principais marcas de massas no Uruguai.

“A aquisição fortalece a nossa estratégia de internacionalização, que até então se dava exclusivamente com exportações para mais de 40 países, inclusive para o Uruguai com as marcas Isabela, Piraquê, Nikito, entre outras”



Mais notícias de Economia

Sobre o assunto Cemig: fornecimento de gás natural da Gasmig cai 25,8% no ano até setembro

Em 5 anos de reforma trabalhista, processos recuam ao nível de 1992

PT defende adiamento de eleição à presidência do BID

Tags