IBGE abre nova seleção para recenseador no Ceará com 586 vagas

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lança novo processo seletivo para contratação de mão de obra para o Censo Demográfico 2022 no Ceará. Serão 586 vagas para recenseadores no Estado. As inscrições poderão ser realizadas na segunda-feira, dia 14, e na quarta-feira, 16, no horário de 8 às 17 horas.

Das vagas ofertadas, 298 são para Fortaleza e 288 em outros 29 municípios do estado. Na capital, as oportunidades estarão distribuídas de acordo com 12 áreas correspondentes aos bairros onde há maior necessidade de recenseadores.

O que é preciso para ser recenseador do IBGE?

Para concorrer às vagas disponíveis, é necessário apenas ter concluído o ensino fundamental. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Superintendência do IBGE no Ceará (SES/CE) tem realizado nos últimos meses diversos processos seletivos buscando atender à constante demanda por recenseadores para finalizar a coleta do Censo 2022. As oportunidades de emprego temporário se concentram naquelas regiões onde há maior carência de mão de obra, como é o caso de Fortaleza e região metropolitana.

O trabalho do recenseador é temporário, e seu contrato poderá se estender até o final da coleta domiciliar. A remuneração será de acordo com a sua produção, e a carga horária mínima recomendada é de 25 horas semanais. Os candidatos selecionados passarão por um treinamento antes de serem contratados para o trabalho de campo.

Seleção IBGE: Veja como participar:

Para se inscrever, o candidato interessado deve se dirigir ao posto de coleta do Censo no município ou bairro em que pretende trabalhar, munido de documento de identidade com foto.

Confira abaixo o número de vagas para cada uma das localidades e os locais de inscrição correspondentes:

Fortaleza

BARRA CEARÁ I - BAIRROS VILA VELHA E JARDIM GUANABARA

- 20 vagas . Endereço para inscrições: RUA MAJOR FACUNDO, 733, 9º ANDAR, CENTRO, FORTALEZA. CEP: 63475-072

BARRA CEARÁ III - BAIRROS FLORESTA E JARDIM IRACEMA:

- 8 vagas. Endereço para inscrições: RUA MAJOR FACUNDO, 733, 9º ANDAR, CENTRO, FORTALEZA. CEP: 63475-072

MEIRELES III - BAIRROS: DIONÍSIO TORRES E SÃO JOÃO DO TAUAPE, TANCREDO NEVES

- 10 vagas. Endereço para inscrições: AV. PONTES VIEIRA, 832, SÃO JOÃO DO TAUAPE, SERPRO. CEP: 60130-240

PAPICU I - BAIRROS: CAIS DO PORTO / VICENTE PINZON:

- 50 vagas. Endereço para inscrições: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – BARBOSA DE FREITAS 2674 – 4º ANDAR SALA 410

PAPICU II - BAIRROS: PAPICU / PRAIA DO FUTURO II:

- 50 vagas. Endereço para inscrições: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – BARBOSA DE FREITAS 2674 – 4º ANDAR SALA 410

CIDADE JARDIM I E II, JANGURUSSU, BARROSO:

- 20 vagas. Endereço para inscrições: IBGE - AV. 13 DE MAIO, 2901 - BAIRRO BENFICA

EDSON QUEIROZ I - BAIRROS: EDSON QUEIROZ I / LUCIANO CAVALCANTE / PARQUE MANIBURA, SALINAS:

- 30 vagas. Endereço para inscrições: AV. 13 DE MAIO, 2901, BENFICA. CEP: 60040-531

TANCREDO NEVES E BARROSO:

- 10 vagas. Endereço para inscrições: AV. 13 DE MAIO, 2901, BENFICA. CEP: 60040-531

CAMBEBA / CURIÓ / GUAJERU / PARQUE IRACEMA / JOSÉ DE ALENCAR:

- 40 vagas. Endereço para inscrições: AV. 13 DE MAIO, 2901, BENFICA. CEP: 60040-531

LAGOA REDONDA 1 - BAIRROS: LAGOA REDONDA / SAPIRANGA / SABIAGUABA / COITÉ:

- 30 vagas // Endereço para inscrições: RUA VALERIA, 287, BARROSO, (CLUBE DO IBGE BABÃO). CEP: 60862-820

LAGOA REDONDA 2 - ANCURI / COAÇU / PAUPINA / PEDRAS / PQ. SANTA MARIA:

- 30 vagas // Endereço para inscrições: RUA VALERIA, 287, BARROSO, (CLUBE DO IBGE BABÃO). CEP: 60862-820

BOA VISTA / CASTELÃO / DIAS MACEDO / SERRINHA / ITAPERI:

- 25 vagas. Endereço para inscrições: RUA MARECHAL DEODORO, 733, BENFICA, EEM - FIGUEIREDO CORREIA. CEP: 60020-060

LISTA DE VAGAS PARA OUTROS MUNICÍPIOS DO CEARÁ:

ACARAÚ: 6 vagas .Endereço para inscrições: RUA EXPEDITO FARIAS, 15 - CENTRO - HOTEL MUNICIPAL DE ACARAÚ

APUIARÉS:4 vagas. Endereço para inscrições: RUA JOSÉ ROBERTO, 119 - CENTRO, PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA.

AQUIRAZ: 60 vagas. Endereço para inscrições: RUA JOÃO LIMA, 259, CENTRO (SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO). CEP: 61700-000

ARACOIABA: 1 vaga // Endereço para inscrições: CVT ARACOIABA - AV. MANOEL BATISTA DA SILVA, S/N - CENTRO. CEP: 62750-000

BANABUIÚ: 4 vagas // Endereço para inscrições: RUA DEMÓCRITO PINTO, 351 – CENTRO

BATURITÉ: 1 vaga // Endereço para inscrições: AVENIDA DOM BOSCO, 630 - AGÊNCIA DO IBGE EM BATURITÉ. CEP: 62760-000

CANINDÉ: 1 vaga // Endereço para inscrições: RUA JOAQUIM MAGALHÃES, 778, 2° ANDAR, SALA 05 - CENTRO, CANINDÉ - CE. CEP: 62700-000

CASCAVEL: 10 vagas // Endereço para inscrições: AV. PADRE VALDEVINO, 2000, SALA 20 - GALERIA SHOPPING - CENTRO

CAUCAIA: 50 vagas // Endereço para inscrições: RUA 2, 105 – PARQUE SOLEDADE-EEIEF PROFISSIONAL BATISTA. CEP: 61603-060

CHOROZINHO: 1 vaga // Endereço para inscrições: RUA MANUEL DANTAS S/N, CENTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CEP: 62875-000

CRUZ: 1 vaga // Endereço para inscrições: RUA EZEQUIEL VASCONCELOS, S/N, ALTOS - PRÓXIMO A RODOVIÁRIA - CEP 62595-000

EUSÉBIO: 17 vagas // Endereço para inscrições: AVENIDA CORONEL CÍCERO SÁ, 134.. CEP: 61760-000

GUAIÚBA: 4 vagas // Endereço para inscrições: RUA PEDRO AUGUSTO, 53 - CENTRO, GUAIÚBA - CE. CEP: 61890-000

GUARAMIRANGA: 1 vaga // Endereço para inscrições: AVENIDA DOM BOSCO, 630 - AGÊNCIA DO IBGE EM BATURITÉ. CEP: 62760-000

HORIZONTE: 6 vagas // Endereço para inscrições: RUA BATURITÉ, 770, CENTRO. CEP: 62880-00

JAGUARETAMA: 1 vaga // Endereço para inscrições: RUA MANOEL CARNEIRO, 97 - CENTRO. CEP: 63480-000

JIJOCA DE JERICOACOARA: 8 vagas // Endereço para inscrições: RUA NAZARÉ VASCONCELOS, 1707 - JIJOCA DE JERICOACOARA-CE, CEP 62598-000

MARACANAÚ: 30 vagas // Endereço para inscrições: AVENIDA MENDEL STEINBRUCH, Nº 3473, PAJUÇARA. CEP: 61935-165

MARANGUAPE: 12 vagas // Endereço para inscrições: RUA IRMÃ CRISTINA MARIA, 110 - OUTRA BANDA. CEP: 61942-250 / EM CIMA DA UBS HUMBERTO CORREIA MOTA

MORADA NOVA: 15 vagas // Endereço para inscrições: RUA RITA NUBIA LIMA DOS SANTOS, 201 - CENTRO - SEDE DO IPREMN. CEP: 62940-000

PACATUBA: 12 vagas // Endereço para inscrições: RUA RAIMUNDO SIQUEIRA, 1819 CENTRO (EEF CRISPIANA DE ALBUQUERQUE). CEP: 61801-245

PARACURU: 4 vagas // Endereço para inscrições: RUA ORMEZINDA SAMPAIO, 523. CENTRO- PRÉDIO DO SINE/IDT. CEP: 62680-000

PINDORETAMA: 6 vagas // Endereço para inscrições: RODOVIA CE 040, Nº 4021 - DISTRITO DE EMA - CENTRO DE ARTESANATO) - CEP 62.860-000

QUIXADÁ: 1 vaga // Endereço para inscrições: AV. PLÁCIDO CASTELO, 2150, APTO E – CENTRO

QUIXERAMOBIM: 6 vagas // Endereço para inscrições: RUA MONSENHOR SALVIANO PINTO, 185 – CENTRO

QUIXERÉ: 1 vaga // Endereço para inscrições: RUA EFÍSIO COSTA, Nº 291. CEP: 62920-000

RUSSAS: 1 vaga // Endereço para inscrições: TRAVESSA PEDRO ARAÚJO, SN - BAIRRO IPIRANGA - SALA POLIVALENTE DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO CVT. CEP: 62900-000

SÃO GONÇALO DO AMARANTE: 20 vagas // Endereço para inscrições: RUA FRANCISCO DUARTE, SN. - PALESTINA- PRÉDIO DA SECRETARIA DE GOVERNO. CEP: 62670-000

SÃO LUÍS DO CURU: 4 vagas // Endereço para inscrições: RUA RACHEL MOREIRA, SN – CENTRO- PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM FRENTE A PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL. CEP: 62665-000

Mais notícias de Economia

Tags