Cemig: perda de energia fica estável no 3Tri22, a 6.202 GWh

As perdas de energia na área de concessão da Cemig se mantiveram dentro do nível regulatório, em 11,23%, ao final do terceiro trimestre deste ano, para 6.202 gigawatts-hora (GWh). O nível é o mesmo registrado um ano antes.

Segundo a empresa, de julho a setembro foram realizadas 303 mil inspeções, a substituição de 487 mil medidores obsoletos, a troca de 185 mil medidores convencionais por medidores inteligentes e regularização de 3,8 mil ligações clandestinas. No período, o índice de acerto das inspeções passou de 37% no terceiro trimestre de 2021, para 46% no mesmo período deste ano.

