Volume de serviços no Ceará cresce 13,7% no ano

O volume de serviços no Ceará apresenta resultado positivo em todas as bases de comparação no fechamento de setembro. No acumulado do ano, o crescimento foi de 13,7%, enquanto nos últimos 12 meses foi de 14,7%, e de 1,1% ante o mês de agosto.

Este último é o segundo índice positivo seguido apresentado pela Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O ponto de observação é que o acumulado nos últimos doze meses passou de 15,5% em agosto para 14,7% em setembro, mantendo a trajetória descendente iniciada em abril de 2022 (19,3%).

Quando se compara o volume do setor de serviços cearenses frente a setembro de 2021, a alta é de 8%.

Os segmentos que se destacaram no período foram: transportes, serviços profissionais, administrativos e complementares (22,5%); serviços prestados às famílias (13%); transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (11,5%) e de outros serviços (10,1%).

Mas, a atividade serviços de informação e comunicação (-9,2%) apontou variação negativa.

Já de janeiro a setembro deste ano ante igual período de 2021, todas as cinco atividades apresentaram taxas positivas.

O destaque, neste período, veio dos serviços prestados às famílias (50,9%); seguido de outros serviços (15,9%), profissionais, administrativos e complementares (12,2%); informação e comunicação (7,5%); e transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (7,4%).

