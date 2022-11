Serviços acumulam alta de 4,9% em cinco meses de avanços seguidos, diz IBGE

O avanço de 0,9% no volume de serviços prestados no País em setembro ante agosto foi a quinta alta consecutiva, acumulando um ganho de 4,9% no período. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com o resultado de agosto, o setor opera 11,8% acima do nível pré-pandemia, registrado em fevereiro de 2020.

Além disso, o segmento já opera no patamar mais elevado da série histórica iniciada em 2011, superando o recorde anterior, visto em novembro de 2014.

