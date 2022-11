Plataforma de criptomoeda FTX entra com pedido de recuperação judicial

A plataforma de criptomoedas sitiada FTX entrou com pedido de recuperação judicial nesta sexta-feira - um rápido fim para uma empresa que foi aclamada como plataforma confiável há apenas uma semana. Em um comunicado oficial, a empresa disse que o presidente-executivo, Sam Bankman-Fried, renunciou ao cargo, mas que permaneceria na empresa para ajudar em uma transição ordenada. A FTX também indicou que iniciaria um processo para revisar e monetizar ativos para os stakeholders. John J. Ray III foi nomeado como o novo CEO do FTX Group.

O pedido inclui a FTX Trading Ltd., a empresa que preside o site de negociação global FTX.com; a Alameda Research, uma empresa de negociação fundada pelo empresário Bankman-Fried; e a empresa sobre a FTX US, plataforma para usuários dos Estados Unidos.

A FTX é a mais recente de uma série de empresas de criptomoedas que buscam proteção contra falência em 2022. Meses atrás, Bankman-Fried atuou como emprestador de um último recurso para sua indústria. Sua sorte se inverteu nos últimos 10 dias, depois que um relatório da CoinDesk mostrou a profundidade do relacionamento entre FTX e Alameda Research, provocando uma perda de confiança na plataforma por parte de investidores amadores e profissionais.

Em tuítes anteriores, Bankman-Fried disse que a divisão americana da FTX não seria afetada pela crise de liquidez da FTX International. A FTX International interrompeu as retiradas de criptomoedas e fiduciárias na última terça-feira.

A FTX US disse na quinta-feira que "as negociações podem ser interrompidas na FTX US em alguns dias". O Bitcoin caiu após o anúncio para ser negociado perto de US$ 16.500 cada.

