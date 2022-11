Luta contra inflação é longa e árdua, diz presidente do BC

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta sexta-feira, 11, que a autarquia continua com postura "cautelosa" frente à desaceleração da inflação no País. A declaração foi feita em evento organizado pela CFA Society Brazil, em São Paulo.

"A gente está bastante cauteloso com essa melhora da inflação, a gente tem olhado para os diversos elementos, achamos que a luta contra a inflação é uma luta longa e árdua e a gente precisa ainda perseverar", afirmou o presidente do BC.

Durante a fala, Campos Neto lembrou que boa parte da desinflação recente foi resultado das desonerações tributárias patrocinadas pelo governo.

Ele ainda disse que o País gastou menos do que a média global para combater a pandemia de covid-19.

Sobre o último Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), de outubro - que avançou 0,59%, 0,10 ponto porcentual acima da mediana da pesquisa Projeções Broadcast -, o presidente do Banco Central destacou o alívio de algumas medidas de núcleos, como serviços.

