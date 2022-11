Índice de preços CPI da Alemanha sobe 0,9% em outubro ante setembro

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha exibiu alta de 0,9% em outubro ante setembro, com ganho anual de 10,4%, informou nesta sexta-feira, 11, o instituto oficial de estatísticas do país, o Destatis. O resultado final para o mês de outubro veio nos dois casos em linha com a previsão dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

Já o CPI harmonizado para a União Europeia do país registrou crescimento de 1,1% em outubro ante setembro, com alta anual de 11,6%. Os resultados vieram também conforme esperado pelos economistas.

Tags