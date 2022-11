Fraport defende cobrar por estacionamento em meio fio, em reunião com Ministério Público

Concessionária do aeroporto de Fortaleza prometeu entregar novos relatórios a promotores e procuradores e reforçou que pessoas com mobilidade reduzida terão mais tempo de tolerância

A Fraport Brasil concessionária do Aeroporto de Fortaleza defendeu a cobrança do valor de R$ 20 a partir de 10 minutos de permanência na área de embarque e desembarque do equipamento em reunião promovida nesta sexta-feira, 11, pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).

O encontro, realizado na sede do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), envolveu também representantes do Ministério Público Federal (MPF), da Autarquia Municipal de Trânsito de Fortaleza (AMC). As informações são do MPCE, que comunicou, ainda, ter convidado a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), mas a instituição não teria participado da reunião.

De acordo com a empresa, a instalação das cancelas de acesso ao meio fio do aeroporto e a cobrança da tarifa pelo excesso de permanência nessa área visa disciplinar o embarque e desembarque de passageiros. A Fraport teria argumentado que o acesso ao local tem sido congestionado por veículos estacionados de forma irregular, levando a formação de filas duplas e aplicações de multas aos condutores pela AMC. A natureza do projeto seria, nesse sentido, de natureza educativa.

A concessionária teria se comprometido a apresentar outros relatórios e reiterado que realizou estudos apontando que o tempo médio estimado para o embarque e desembarque de passageiros é de três minutos, 30% do previsto para o início da cobrança da tarifa extra. A empresa também teria reassumido o compromisso de estender esse tempo para 30 minutos, no caso de pessoas com mobilidade reduzida, tais como idosos e pessoas com deficiência.

Já a AMC teria confirmado a aplicação de 60.255 multas entre setembro de 2020 e agosto de 2022, cerca de 2.510 por mês. A maioria das infrações seria referente à parada em fila dupla e ao estacionamento de veículos na área de embarque e desembarque.

Por sua vez, o MPF teria questionado os estudos que definiram o valor da tarifa a ser cobrada quando o tempo de 10 minutos for extrapolado pelo condutor, além de ter proposto a não cobrança dela até que as questões discutidas sejam solucionadas.

O procurador da República, Alessander Sales, teria ressaltado ainda a importância de se testar o sistema de cancelas, nos quesitos tempo e valor, bem como de ser detalhada a situação das pessoas com mobilidade reduzida e dos veículos de aplicativo.

Ao fim da reunião, o MPCE cobrou a apresentação de mais informações da Fraport, da AMC e da Anac.



