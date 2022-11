Encontro reúne empresas e abre vagas para população trans em Fortaleza

A empregabilidade para a população trans vai estar em foco no Oportuniza Trans, encontro que reúne empresas e profissionais em busca de emprego. A primeira edição do evento acontece no Centro Estadual de Referência LGBT+ Thina Rodrigues, na próxima quarta-feira, 16, entre 13h30 e 18h.

Realizado pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), o encontro já conta com 15 empresas confirmadas. O número de vagas ainda não foi fechado.

“Para nós, pessoas trans, acessar o mercado de trabalho ainda é um desafio enorme, que vai desde o nome social até a forma como expressamos nossa identidade em ambientes institucionais”, afirma Samilla Marques, coordenadora do Centro Estadual de Referência LGBT+ Thina Rodrigues.

Ela conta que, muitas vezes, o empregador desiste de contratar uma pessoa trans por simplesmente ter que colocar o nome que ela se identifica no crachá.

“Este encontro é justamente para romper com a transfobia e através do diálogo com as empresas fomentar um mercado cada vez mais inclusivo e com vagas que contemplem pessoas trans”, destaca.

Confira as empresas participantes

Ibyte

Ijovem

Shopping Rio Mar Kenedy

Kuehne Nagel da Amazon

Ypióca

Multi Entretenimento

Freitas Varejo

Grupo M Dias Branco

Restaurantes Rei do Sushi

Brisa Net

Grupo Honorato

Instituto Mirante

Ceará Cidadão

Associação Brasileira de Recursos Humanos do Ceará

Instituto IJCPM

Neste esforço, ação tem parceria com o Ministério Público do Trabalho do Ceará; o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT-CE); a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio); o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac); o Serviço Social da Indústria (Sesi); o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae); a Secretaria da Educação do Ceará e o Instituto IJCPM.

Reflexão

Além das vagas em aberto, o encontro procura reunir os setores empresariais e da indústria, bem como a população trans, para que juntos possam dialogar sobre ações de empregabilidade e permanência da população trans no mercado de trabalho.

“Nós teremos apresentações das empresas que já trabalham a inclusão de pessoas trans e LGBT+ no seu núcleo gestor e também vamos ouvir os depoimentos de pessoas trans que estão inseridas no mercado de trabalho através destas ações de incentivo do governo do Estado”, diz Narciso Junior, coordenador especial de Políticas para LGBT+ da SPS.

