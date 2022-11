Argentina anuncia Cecilia Todesca como candidata à presidência do BID

A Argentina anunciou nesta sexta-feira, 11, a candidatura de Cecilia Todesca Bocco para a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O comunicado do governo argentino com a informação aponta que a economista é Secretária de Relações Econômicas Internacionais da chancelaria, e indica que ela já ocupou cargos internacionais, inclusive no Fundo Monetário Internacional (FMI) e na S&P. A eleição será definida por votos do países membros no próximo dia 20, de acordo com a publicação.

Nos últimos dias, o atual ministro da Economia da Argentina, Sérgio Massa, chegou a ser cogitado para o cargo. Oficialmente, Brasil, Chile e México já apresentaram seus candidatos para disputar a presidência do BID. As indicações podem ser feitas até às 23h59 de amanhã. A sabatina dos candidatos ocorrerá no próximo domingo, dia 13.

O Brasil pode perder novamente a chance de presidir o BID, com sede em Washington DC, após diferenças políticas entre o governo atual e o futuro colocarem em risco a candidatura do ex-BC Ilan Goldfajn, apurou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Uma ala dentro do Partido dos Trabalhadores (PT) atua para tentar postergar as eleições da instituição o que pode acabar minando a indicação brasileira, conforme fontes que pediram o anonimato, uma vez que o assunto é confidencial.

