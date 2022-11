Wellington Dias: Todo o esforço é para termos texto da PEC hoje

O senador eleito Wellington Dias (PT-PI) disse nesta quinta-feira, 10, que ainda há um esforço para se tentar apresentar o texto da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da transição ainda hoje. Ele acaba de chegar à residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), onde também se encontram o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin e o ex-ministro Aloizio Mercadante, que comandam o gabinete do governo de transição.

Alckmin, Mercadante e Dias também participaram de uma reunião na residência oficial do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), com diversos líderes do Senado. "Tivemos uma boa reunião com Pacheco e os líderes. A ideia é seguir a tradição do Senado e apresentarmos um texto novo para a PEC, que passará pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) antes de ir ao plenário", afirmou Dias.

O ex-governador confirmou ainda que, além do texto da PEC, será debatido com Lira agora a tramitação da proposta na Câmara, onde o texto deve ser apensado a outra PEC já em tramitação com possibilidade de ir diretamente ao plenário.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar do otimismo de Dias em apresentar um possível texto da PEC ainda hoje, o próprio senador eleito admitiu que os valores e os detalhes do texto ainda seguem em discussão com os parlamentares.

Tags