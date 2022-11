México: BC decide elevar taxa básica de juros em 75 pontos-base, a 10%

O Banco Central do México (Banxico) decidiu nesta quinta-feira, 10, elevar a taxa básica de juros em 75 pontos-base, a 10%. A postura não foi unânime, com quatro votos favoráveis a tal aumento, enquanto um dirigente votou por uma alta de 50 pontos na taxa. Em seu comunicado, a instituição diz que a inflação global continua elevada e que os riscos ascendentes persistem, embora as pressões sobre os preços das commodities e as interrupções na cadeia de suprimentos tenham mostrado sinais de afrouxamento. Já as condições financeiras permaneceram apertadas, avalia.

"Um grande número de bancos centrais continuou a aumentar as suas taxas de referência, alguns menos do que o esperado. Espera-se que essas taxas permaneçam em níveis elevados por um período prolongado", avalia o Banxico. "O peso mexicano se valorizou, mostrando maior resiliência do que outras moedas. As taxas de juros de curto prazo aumentaram, enquanto as taxas de juros de médio e longo prazo apresentaram variações limitadas", aponta a instituição.

"O Conselho de Administração acompanhará de perto as pressões inflacionárias, bem como todos os fatores que afetam a trajetória projetada para a inflação e suas expectativas. Isto, com o objetivo de determinar uma taxa de referência consistente em todos os momentos, tanto com a convergência ordenada e sustentada da inflação geral para a meta de 3%", afirma. O Banxico diz ainda que irá avaliar a magnitude dos ajustes na alta da taxa de referência nas suas próximas reuniões de acordo com as circunstâncias prevalecentes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags