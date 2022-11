Inflação desacelera sem prejudicar crescimento econômico e emprego, diz Biden

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, celebrou os dados do índice de preços ao consumidor (CPI) nos EUA divulgados pela manhã, ao afirmar em nota que eles "mostram que estamos progredindo na redução da inflação, sem abrir mão de todo o progresso que fizemos no crescimento econômico e na criação de empregos".

Segundo Biden, seu plano econômico está demonstrando resultados.

"Levará tempo para que a inflação volte aos níveis normais - e podemos ver contratempos ao longo do caminho - mas vamos continuar e ajudar as famílias com o custo de vida", afirmou o presidente norte-americano. "Trabalharei com qualquer pessoa - democrata ou republicana - em ideias para dar mais espaço para as famílias de classe média e trabalhadoras. E vou me opor a qualquer esforço para desfazer minha agenda ou piorar a inflação", complementou.

