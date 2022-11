Alckmin divulga Mantega na equipe de transição do planejamento, orçamento e gestão

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) divulgou nesta quinta-feira, 10, novos nomes para compor a equipe de transição de governo.



Entre os grupos técnicos cuja composição foi anunciada está o de Planejamento, Orçamento e Gestão, com destaque para a presença do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega.

Além de Mantega, comporão o grupo: o deputado federal Ênio Verri (PT-PR); Esther Duek, economista e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); bem como Antonio Correia de Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia (Cofecon).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Também foram divulgados os nomes do grupo técnico Indústria, Comércio, Serviços e Pequenas Empresas, com destaque para os nomes de: Germano Rigotto, ex-governador do Rio Grande do Sul; Jackson Schneider, executivo da Embraer e ex-presidente da Anfavea; Rafael Lucchesi, diretor-geral do Senai Nacional; Marcelo Ramos, deputado federal (PT-AM).

Completam a lista: Tatiana Conceição Valente, especialista em economia solidária; Paulo Okamoto, ex-presidente do Sebrae e do Instituto Lula; Paulo Feldmann, professor da Universidade de São Paulo (USP); além de André Ceciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alesp).

Na última terça-feira, 8, Alckmin, que é também coordenador da equipe de transição já havia anunciado os nomes de Pérsio Arida e André Lara Resende (considerados ‘pais do Plano Real’), além de Nelson Barbosa (ex-ministro da Fazenda no governo Dilma) e Guilherme Mello, no grupo temático da Economia.



Mais notícias de Economia

Tags