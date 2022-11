Acima da média nacional, inflação em Fortaleza sobe 0,61% em outubro

Jornalista no OPOVO

O grupo de produtos que puxou a alta de preços foi o de vestuário, com majoração média de 2,12%. Aumento da inflação em outubro ocorre após três meses de deflação

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) que mede a inflação registrou alta de 0,61% em outubro, em Fortaleza. Esse movimento acaba com a sequência de três meses em que houve deflação de preços. E o resultado ainda ficou acima da média nacional no mês, que foi de 0,59%.

Essa movimentação altista voltou a pressionar o índice de inflação no acumulado do ano, de 4,82%. Produtos como leite (+28,1%), roupas (16%) e calçados (15,7%), produtos farmacêuticos (10,38%). No movimento contrário, os combustíveis de veículos apresentam queda de 25,67%.

O grupo de produtos que puxou a alta de preços em outubro foi o de vestuário, com majoração média de 2,12%, com altas nos preços de roupas masculinas, femininas, infantis, mas, principalmente, nos calçados e assessórios.

O grupo de produtos mais impactante no orçamento familiar, os custos com alimentação e bebidas cresceu 0,48%, sendo as principais altas nos legumes (12,22%) e nas frutas (4,63%).

Outro grupo importante é o de habitação, que inclui os custos com aluguel (+1,53% no mês) e artigos de limpeza (1,19%).

Veja a inflação sobre os grupos de produtos e as principais altas em outubro



- Alimentação e bebidas: 0,48%

Tubérculos, raízes e legumes: 12,22%

Frutas: 4,63%

Sal e condimentos: 1,29%

- Habitação: 0,99%

Aluguel e taxas: 1,53%

Artigos de limpeza: 1,19%

- Artigos de residência: 0,36%

Utensílios e enfeites: 1,48%

Mobiliário: 0,93%

Eletrodomésticos e equipamentos: 0,65%

- Vestuário: 2,12%

Calçados e assessórios: 2,34%

Roupa masculina: 2,1%

Roupa feminina: 2,02%

Roupa infantil: 2,13%

Joias e bijuterias: 2,07%

Tecidos e armarinho: 0,84%

- Transportes: 0,32%

Transporte público: 4,07%

- Saúde e cuidados pessoais: 0,88%

Plano de saúde: 1,44%

Higiene pessoal: 1,32%

- Despesas pessoais: 0,51%

Fumo: 0,54%

- Educação: 0%

- Comunicação: -0,12%

Produtos que registraram deflação



Comunicação: -0,12%

Papelaria: -0,10%

Produtos ópticos: -1,68%

Serviços médicos e dentários: -0,74%

Combustíveis (veículos): -1,34%

TV, som e informática: -1,48%

Óleos e gorduras (alimentares): -4,57%

Leite e derivados: -1,76%

Carnes e peixes industrializados: -0,43%

Pescados: -0,02%

Hortaliças e verduras: -3,36%

Açúcares e derivados: -0,46%

Farinhas, féculas e massas: -0,16%

Cereais, leguminosas e oleaginosas: -0,89%

