Vendas do comércio cearense acumulam alta de 5,1% em 2022

O volume de vendas do comércio varejista no Ceará declinou 0,2% na passagem de agosto para setembro. Apesar do resultado negativo, o setor permanece em alta na comparação com setembro de 2021 (2,8%), nos últimos 12 meses (0,8%) e no acumulado do ano de 2022 (5,1%).

Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgados nesta quarta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e mostram que na comparação com setembro de 2021, o comércio varejista cresce pelo oitavo mês consecutivo.

Nesta base de análise, puxaram a alta: combustíveis e lubrificantes (16,7%), livros, jornais, revistas e papelaria (6,1%), equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (5,9%), artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (8,4%) e hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (10,1%).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já os recuos foram observados em outros artigos de uso pessoal e doméstico (-21,3%), tecidos, vestuário e calçados (-6,3%), móveis e eletrodomésticos (-7,2%).

Quando se analisa o comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de veículos, motos, partes e peças e de material de construção, o volume de vendas no Ceará caiu 1,2% em setembro ante agosto e 6,3% frente a igual mês de 2021.

A retração se deu em ambas as atividades retratadas da PMC: veículos e motos, partes e peças (-13,3%) e material de construção (-31,7%).

Mais notícias de Economia

Tags