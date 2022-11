Manutenção em refinaria causa desabastecimento de gás em Salvador

Salvador passou por um grande desabastecimento de gás de cozinha nos últimos três dias. Segundo informações do jornal Correio, mais de 400 revendedoras fecharam as portas na Bahia por falta de unidades e muitos usuários não conseguiram encontrar gás para comprar e tiveram que cozinhar com fogão a lenha.

A escassez foi causada por uma manutenção realizada na Refinaria de Mataripe, que abastece a região. A Acelen, empresa que administra a refinaria, informou por nota que nos próximos dias o cronograma de produção deve ser regularizado, mas não deu um prazo.

A falta de gás também prejudicou as empresas revendedoras e muitas delas acabaram perdendo clientes pela escassez de botijões.

Para reverter a situação, o Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liqüefeito de Petróleo (Sindigás), infirmou em nota que as distribuidoras estão fazendo esforços para trazer o produto de fora da Bahia, em estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Recife.

Ceará não será impactado com esse desabastecimento

O POVO entrou em contato com o consultor na área de petróleo e gás, Bruno Iughetti, para saber se o Ceará pode se prejudicar com desabastecimento ou aumento de preços devido a essa manutenção em Mataripe, mas ele disse que não haverá impacto.

"A manutenção da refinaria de Mataripe não exerce nenhum efeito no preço e no abastecimento de GLP para o Estado do Ceará, que conta com outras alternativas, seja através da importação e/ou outras refinarias nacionais" explicou.

