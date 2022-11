Inflação atual está claramente muito acima da meta nos EUA, diz dirigente do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York, John Williams, afirmou nesta quarta-feira, 9, que a inflação está "claramente muito acima da meta" nos Estados Unidos. A declaração foi dada durante sessão de perguntas e respostas em conferência em Zurique, após ele discursar sobre as expectativas de inflação. Ele disse que é "muito importante" que o Fed consiga atingir sua meta de inflação em 2%.

Williams também ressaltou a importância da comunicação dos bancos centrais, no contexto atual. Ele disse que mesmo uma política monetária bem realizada não levará a se "bater a meta todo dia" na inflação, mas a comunicação pode ajudar que as expectativas de inflação sigam ancoradas.

O dirigente destacou ainda que, em seu período de décadas no Fed, houve um aumento importante na transparência na comunicação do banco central com a população americana.

