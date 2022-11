Hapvida fecha 3º trimestre com R$ 6,3 bi em receita líquida

Repórter no OPOVO

Irna Cavalcante Repórter no OPOVO

A Hapvida fechou o terceiro trimestre deste ano com receita líquida de R$ 6,3 bilhões. Alta de 9,4% na comparação com igual período do ano anterior. Os dados fazem parte do balanço financeiro comunicado ao mercado nesta quarta-feira, 9.



O lucro líquido da companhia ficou em R$ 35,2 milhões, queda de 19,5% na comparação com o terceiro trimestre de 2021. Já o lucro líquido ajustado (que exclui os efeitos do ILP e SOP e amortização de Marcas e Patentes e Carteira de clientes) subiu 182% na comparação anual, a R$ 678,8 milhões.



O Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) apresentou crescimento de 103,3% na comparação com o montante proforma do mesmo período do ano anterior, atingindo R$ 922,7 milhões. O número inclui um impacto positivo e não-recorrente de R$ 417,4 milhões referente ao ressarcimento de despesas conforme contrato de compra e venda de uma das aquisições da Companhia.



Integração com Notredame Intermédica

“Seguimos com foco total na nossa agenda de médio e longo prazos, trabalhando intensamente na integração da Hapvida com a NotreDame Intermédica (NDI), nas integrações das empresas recém-adquiridas e na contínua verticalização de nossas operações”, informou o Hapvida em comunicado ao mercado.

O documento destaca ainda que a sinistralidade caixa consolidada, principal indicador operacional da companhia, foi de 73% no trimestre, uma melhora de 1,7 p.p., dando continuidade a tendência de recuperação gradual das margens pós-pandemia.

No documento, a operadora destaca ainda que ao longo do trimestre foram inaugurados: um pronto atendimento, 13 clínicas médicas e 7 unidades de diagnóstico, totalizando 767 unidades médico-hospitalares no País.

“Dentre as novas unidades, inauguramos nossa primeira Unidade Avançada em Betim/MG que atenderá beneficiários de ambas as operadoras, Hapvida e NotreDame Intermédica. A operação conta com pronto atendimento 24 horas e consultas agendadas em diversas especialidades”.



No trimestre, foram adicionados, de forma líquida, 122 mil beneficiários de saúde e 133 mil clientes em planos odontológicos. O ticket médio retomou sua trajetória de crescimento após ficar praticamente estável por quase 2 anos.

"Acreditamos estar no caminho certo, seguindo firmes na execução do nosso modelo de negócio para cumprir nossos compromissos para 2022 e, principalmente, para o longo prazo. Confiantes nas perspectivas para o nosso negócio."

