Dona do Facebook, Meta anuncia demissão de 11 mil funcionários

Foi o maior corte da história das empresas de tecnologia; número representa 13% do valor total da empresa

A Meta, empresa responsável por gerir Facebook, Instagram e WhatsApp, demitiu 11 mil funcionários nesta quarta-feira, 9, no que representa o maior corte na história das empresas de tecnologia.

Nos últimos 14 meses, a Meta havia perdido 76% do valor de mercado. A empresa, que em setembro de 2021 era avaliada em US$ 1 trilhão, caiu para o valor de US$ 240 bilhões. A companhia tinha cerca de 87 mil colaboradores até setembro deste ano.

O setor de recrutamento foi um dos que mais perdeu funcionários no corte. Além das demissões, a companhia também não deve fazer novas contratações até o primeiro trimestre de 2023.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mark Zuckerberg disse que errou e que assume a responsabilidade, e falou em carta enviada aos funcionários os motivos do corte.

“Hoje estou compartilhando algumas das mudanças mais difíceis que fizemos na história da Meta. Decidi reduzir o tamanho de nossa equipe em cerca de 13% e dispensar mais de 11 mil de nossos talentosos funcionários. Também estamos tomando várias medidas adicionais para nos tornarmos uma empresa mais enxuta e eficiente, cortando gastos e estendendo a pausa nas contratações até o primeiro trimestre de 2023″, disse.

É a segunda grande demissão em massa da semana entre as empresas de tecnologia em uma semana. Na sexta-feira, 4, o Twitter demitiu quase 4 mil funcionários após ser adquirido por Elon Musk.

Mais notícias de Economia

Tags