UE chega a acordo para implementação de reforma de Basileia III no setor bancário

O Conselho Europeu, da União Europeia, chegou a um acordo sobre a implementação das reformas regulatórias do setor bancário de Basileia III. As propostas emendam orientações para exigências de capital e a regulação dessas exigências, afirma a presidência checa do bloco, em comunicado.

O texto lembra que esse tema estava em negociação havia 12 meses dentro da UE, mas considera que agora foi atingido "o equilíbrio necessário" para sua implementação. Agora, o pacote fechado entre os países será enviado ao Parlamento Europeu, para eventuais mudanças e sua aprovação, informa a nota.

O Conselho Europeu diz que foram feitas melhorias técnicas para áreas de riscos de crédito, de mercado e operacional.

Também houve proporcionalidade nas regras para pequenos bancos, e as mudanças levam em conta especificidades e práticas nacionais.

Ainda segundo o comunicado, a intenção também é harmonizar exigências mínimas aplicadas a bancos de terceiros países e a supervisão de suas atividade no bloco.

