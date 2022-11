Gasolina no Brasil: preço sobe pela quarta semana seguida

Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, altas são sentidas pelos consumidores, mesmo com valores congelados nas distribuidoras

O valor da gasolina no Brasil subiu pela quarta semana consecutiva, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 7.

O preço médio do litro aumentou R$ 0,07, passando de R$ 4,91 para R$ 4,98 (na semana de 30 de outubro a 5 de novembro), uma alta de 1,42%. De acordo com a ANP, o valor máximo do combustível encontrado nos postos no período foi de R$ 6,99.

Já o etanol hidratado teve alta de 1,92%, na média, o que significa R$ 0,13, passando de R$ 3,63 para R$ 3,70. O valor mais alto encontrado pela agência nesta semana foi de R$ 6,19. Após cinco meses de queda, essa é a quinta alta deste combustível.

O diesel, por sua vez, também subiu, depois de uma pequena queda registrada na semana anterior. O preço médio do litro subiu 0,3%, passando de R$ 6,56 para R$ 6,58. O valor mais alto registrado foi de R$ 7,99.

Como é decidido o preço?

Todas as altas registradas nos três combustíveis ocorreram por conta da política de preços adotada pela estatal, a Paridade de Preço Internacional (PPI), já que os valores de venda dos combustíveis da Petrobras às distribuidoras não sofrem aumento nas refinarias desde junho deste ano.

Conforme a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), apesar da estabilidade do câmbio e dos preços de referência no mercado internacional da gasolina e do óleo diesel apresentarem redução, o cenário segue apresentando defasagens abaixo da paridade. A defasagem média, ainda segundo a nota do órgão, é de 5% no Óleo Diesel e de 1% para a Gasolina.

Os preços dos combustíveis tiveram uma forte redução neste ano, após o Governo Federal limitar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), por meio de um teto para o imposto sobre itens como diesel, gasolina, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo.

Com os itens recebendo a classificação de essenciais e indispensáveis, os estados tiveram que limitar a tributação em até 18%. Antes disso, os combustíveis entravam no grupo de bens considerados supérfluos e pagavam, em alguns estados, até 30% de ICMS.

Avaliação de mercado

Esta alta de preços é avaliada pelo assessor econômico do Sindipostos, Antônio José Costa, como "normal".

"Por conta da política de preços adotadas, a PPI, os valores oscilam por conta da economia internacional, do câmbio do dólar e do preço do barril de petróleo. Tudo isso influencia, já que temos 30% do mercado conduzido por distribuidoras independentes."

Ele afirma que há também a concorrência acirrada entre os postos tentando conquistar o mercado, onde todo o centavo faz diferença.

"O consumidor é quem leva vantagem. Chamamos essa de concorrência perfeita, quando todos oferecem o mesmo produto e ganham o consumidor na pequena variação de preço. Quando fica insuportável o preço, o comerciante sobe. Quem tem mais estoque consegue segurar um pouco mais o preço antigo e, assim, o consumo vai se dando."

Até o final do ano, Costa avalia que os preços dos combustíveis devem se manter estáveis, com pequenas variações.

"Para janeiro, a conversa é outra. Sabemos do perfil do próximo governo. Diferente desse que é liberal, o próximo é estatal. Então, vamos precisar conhecer a equipe econômica e a nova direção da Petrobras para avaliarmos como será a política de preços."

