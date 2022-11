Anfavea: Produção de veículos sobe 15,1% em outubro contra outubro de 2021

A produção de veículos subiu 15,1% no mês passado se comparada a outubro de 2021, chegando a 206 mil unidades, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

Frente a setembro, mês com um dia útil a mais, outubro mostrou leve queda de 0,8%, conforme mostra balanço divulgado nesta tarde pela Anfavea, associação que representa as montadoras.

Os números apresentados nesta terça, 8, pela entidade refletem, de um lado, a distensão da crise de abastecimento, com menos montadoras sendo obrigadas a parar a produção por falta de peças, e de outro os efeitos sobre a demanda da alta dos juros, com maior rigor dos bancos nas concessões de crédito.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Diante desse cenário adverso, a indústria consegue melhorar o desempenho em relação a um ano atrás, quando a falta de componentes era mais grave, mas também dá sinais de acomodação. As vendas a consumidores comuns, feitas no varejo, passaram a representar menos da metade. O esfriamento do consumo nas lojas é em parte compensado pelo aumento das entregas a locadoras, onde formou-se uma demanda represada pelo prolongado período de falta de produtos.

Desde o primeiro dia do ano, o crescimento da produção subiu para 7,1%, com 1,96 milhão de veículos produzidos entre janeiro e outubro. Porém, mesmo com mais carros no mercado, as vendas de veículos - 180,9 mil unidades na soma de todas as categorias do mês passado - recuaram 6,7% em outubro contra setembro.

Na média diária de emplacamentos, que anula as diferenças de calendário, outubro também ficou abaixo de setembro: 9 mil contra 9,2 mil veículos do mês anterior.

Frente a outubro de 2021, as vendas mostraram alta de 11,4%, o que reduziu para 3,2% a queda no acumulado do ano, que agora totaliza 1,68 milhão de veículos. A comparação aqui, no entanto, é contra um período de graves restrições no fornecimento de peças, principalmente componentes eletrônicos, cuja escassez levava mais fábricas a suspender atividades.

Depois de registrar em setembro o menor volume em oito meses, as exportações de veículos subiram, na comparação entre os dois meses, 49,8% em outubro. No total, 42,8 mil veículos foram embarcados no mês passado, 43,5% a mais do que em outubro de 2021. Nos dez primeiros meses do ano, as montadoras exportaram 406,3 mil veículos, o que corresponde a um crescimento de 32,4%.

O levantamento da Anfavea mostra ainda que as montadoras fecharam 247 vagas de trabalho em outubro, encerrando o mês com 104,3 mil pessoas empregadas.

Tags