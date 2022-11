Ainda não há data para o pagamento da 2ª parcela do 13º do funcionalismo

Informação não confirmada pelo Governo do Estado também traz pagamento antecipado do salário de dezembro

Ainda não há data informada para o pagamento da segunda parcela do 13º salário do funcionalismo público do Estado do Ceará.

Diferente do que está circulando nas redes sociais, também não há informação para o adiantamento do pagamento do salário de dezembro do mesmo grupo.

Conforme a assessoria de comunicação da Casa Civil do Estado, o anúncio deve ser feito em um momento oportuno, pela governadora Izolda Cela (sem partido).

A nota, que seria atribuída ao Conselho Estadual de Educação do Ceará (CEE), atribui a informação dita como inverídica, para a Comissão de Gestão Fazendária (Cogef), dizendo que o pagamento da segunda parcela seria feito no dia 16 de novembro e o salário de dezembro seria pago em 26 de dezembro.



