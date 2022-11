Previsão para IPCA de outubro sobe de 0,41% para 0,42% no Focus do BC

Os economistas do mercado financeiro elevaram marginalmente a projeção para o índice de inflação oficial (IPCA) de outubro no Boletim Focus do Banco Central. O avanço da mediana foi de alta de 0,41% para 0,42%. Há um mês, era de 0,34%.

Para o IPCA de novembro, a estimativa continuou em 0,40%, contra 0,46% um mês antes.

Já para dezembro, a previsão para o indicador passou de 0,68% para 0,66%. Era de 0,71% há quatro semanas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A expectativa para a inflação suavizada para os próximos 12 meses também continuou em alta de 5,13% - há um mês, estava em 5,20%.

Tags