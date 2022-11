Lucro Líquido da Pague Menos alcança R 37,3 milhões no 3T22

Receita bruta da companhia ficou em R$ 2,653 bilhões no terceiro trimestre deste ano. Alta de 29,9%

A rede de farmácias cearense Pague Menos fechou o terceiro trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 37,3 milhões. Alta de 4,9% em relação a igual trimestre do ano passado.

Balanço divulgado nesta segunda-feira, 7, mostra que, com os dados da Extrafarma, rede adquirida em 1º de agosto de 2022, a receita bruta foi de R$ 2,653 bilhões, alta de 29,9%.

O Ebtida (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ficou em R$ 195 milhões, com avanço de 21,5% em relação a igual período de 2021.

A margem EBITDA ajustada fechou o período em 8,6%, crescendo 0,7 p.p. em relação aos meses entre julho e setembro do ano anterior.

“Após um período de pressão de margens, em um contexto de rompimento da inércia de abertura de lojas e descasamentos inflacionários, o 3T22 marca um ponto de inflexão na trajetória de rentabilidade, que volta a combinar tendência de crescimento de topline com incremento de margens”, afirma Luiz Novais, vice-presidente financeiro, de RI e M&A da Pague Menos.



Pague Menos: vendas subiram 11,6%

Com 1.210 lojas, a Pague Menos apresentou crescimento de 11,6% nas vendas, para R$ 2,279 bilhões, sendo 6,8% de aumento em lojas maduras.

De acordo com o balanço, no terceiro trimestre, os negócios envolvendo os testes de Covid-19 impactaram negativamente o resultado. Excluindo este item, o crescimento em Mesmas Lojas foi de 8,4%. Com os testes, o avanço foi de 7,2%.

A venda média mensal por loja da Pague Menos Standalone cresceu 3,5%, para R 632 mil impactado pela inauguração de mais de 100 lojas no período. Excluindo as lojas novas, a venda média mensal por loja da Pague Menos teve alta de 6,6%, atingindo R$ 666 mil.

Na bandeira Extrafarma, o crescimento foi de 17,1%. Segundo o executivo financeiro da companhia, o resultado é muito promissor, pois a maioria das alavancas de incremento de vendas previstas no plano de integração ainda não foram implementadas.



Segundo Novais, o crescimento em ambas as bandeiras foi resultado da saudável combinação de aumento na base de lojas e de ticket médio. O volume de atendimentos na Pague Menos, por exemplo, teve alta de 7,4%, para R$ 29,4 milhões.

Ao final de setembro de 2022, a companhia registrava 18,5 milhões de clientes ativos, expansão de 24,2% sobre o 3T21. Já o ticket médio aumentou 3,9%, passando para R$ 77,49. Na Extrafarma, o ticket médio foi 8,7%.



Canais digitais representam 11% das vendas

A participação dos canais digitais nas vendas da Pague Menos saltou de 8,5% para 11% no período. As transações pela plataforma ominichannel somaram R$ 251,6 milhões. A plataforma envolve televendas, e-commerce, App, SuperApps e prateleira infinita, sendo o e-commerce responsável por 54% dos negócios.

Considerando também as vendas da Extrafarma a partir de agosto, as transações omnichannel alcançaram o patamar de R$ 263,4 milhões no trimestre, uma expansão de 52%, ante os R 173 milhões em igual período de 2021.



