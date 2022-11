Lagarde: estamos determinados a fazer tudo para que inflação retorne à meta de 2%

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, afirmou nesta segunda-feira, 7, que a autoridade está determinada a fazer tudo para garantir que a inflação retorne à meta de médio prazo de 2%. Em discurso por conta da Conferência do Clima (COP-27), ela disse que, no entanto, "não devemos perder de vista os desafios que enfrentaremos amanhã e nos próximos anos".

"No verão passado, já fomos confrontados com secas recordes em todo o mundo e com ondas de calor e inundações que causaram sofrimento e danos em todos os continentes. Também sabemos que a única maneira de evitar o pior é tornar nossa economia mais verde", apontou. "Devemos reduzir nossas emissões de gases de efeito estufa até o zero líquido. Se fizermos isso desde o início, os benefícios de longo prazo superarão em muito os custos de curto prazo", disse a dirigente.

Segundo ela, eventos climáticos extremos podem danificar a infraestrutura, devastar colheitas e interromper as cadeias de suprimentos. "Isso pode aumentar os preços dos principais produtos e, assim, alimentar a inflação, tornando mais difícil manter os preços estáveis", afirmou Lagarde. Por outro lado, esforços para mudar o fornecimento de energia para fontes renováveis mais econômicas devem ajudar a desacelerar a inflação, avalia.

