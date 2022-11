GetNinjas reduz prejuízo líquido em 75% no 3º trimestre; para R$ 2,7 milhões

A GetNinjas, plataforma digital que conecta clientes a prestadores de serviços, reduziu o prejuízo líquido em 75% no terceiro trimestre de 2022 em relação ao mesmo período de 2021, para R$ 2,7 milhões. Já o Ebitda ajustado ficou negativo em R$ 9,1 milhões, melhora anual de 34%.

O CEO da companhia de tecnologia, Eduardo L'Hotellier, atribui a variação positiva em parte à otimização dos investimentos em marketing. As despesas desse tipo caíram 46% em relação ao terceiro trimestre do ano passado e 7% na comparação trimestral. O executivo ressalta também a contribuição das melhorias operacionais no site e aplicativo.

"Investimos em uma mudança no algoritmo que conecta usuários e profissionais, conseguindo atender mais solicitações e aumentando a receita por serviço solicitado", explica. L'Hotellier destaca que, em dois anos, a empresa conseguiu elevar em 46% a receita por serviço prestado, o que impacta diretamente a margem e rentabilidade.

A maior monetização compensou a queda no número total de pedidos, segundo o release de resultados divulgado há pouco. No período, os clientes realizaram 1 milhão de solicitações de serviços, redução de 7% e 23% ante o segundo trimestre de 2022 e o terceiro trimestre de 2021, respectivamente.

Entre julho e setembro, a receita líquida do GetNinjas chegou a R$ 14,3 milhões, recuo de 13% na comparação anual, mas alta de 7% na trimestral. Já a margem bruta subiu 2 pontos porcentuais ante os três meses anteriores e 1 ponto porcentual ante o mesmo período de 2021, favorecida por ganhos de eficiência, redução nos custos de meios de pagamento (aumento da relevância do PIX), além de uma redução no volume de envios de mensagens de texto (SMS), ainda de acordo com os comentários de desempenho

