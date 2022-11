Setor de turismo pode tomar R$ 440 mi do BNB para obras e capital de giro

Os recursos são do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e do Fundo Geral do Turismo (Fungetur)

O Banco do Nordeste (BNB) anunciou que tem disponível para aplicação ainda em 2022 montante de R$ 440 milhões em crédito para negócios relacionados à cadeia produtiva do turismo. Os recursos são do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) e do Fundo Geral do Turismo (Fungetur).

O crédito pode ser usado para construção, reforma ou ampliação de equipamentos turísticos, aquisição de bens ou mesmo para capital de giro. O foco do BNB ao disponibilizar essa opção de crédito está ligada à chegada do período de alta estação.

De janeiro à meados de outubro de 2022, as empresas de turismo do Ceará já tomaram de empréstimo R$ 77 milhões com o BNB. Em todo Nordeste já foram aplicados R$ 474 milhões em 2022.

José Gomes da Costa, presidente do BNB, avalia que o bom resultado do setor de turismo, que vem se recuperando nos últimos meses, deve aumentar a confiança dos empresários do setor para as férias de dezembro e janeiro.

Segundo a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), utilizando dados do Banco Central, no mês de setembro foi registrado o melhor desempenho em termos de gastos de turistas estrangeiros dos últimos anos. Ao todo, visitantes de outros países deixaram US 416 milhões no país. Foi o maior índice para o mês desde setembro de 2016, ano dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, que registrou US 446 milhões em receitas.

Além da retomada do turismo feito por estrangeiros, a demanda de brasileiros segue forte. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta que o Brasil teve um desempenho recorde para turismo nacional em agosto deste ano com R$ 17,6 bilhões movimentados pelo setor, o melhor desempenho para agosto desde 2015.

"É papel do BNB dar suporte à essa boa expectativa do empresário com oferta de crédito acessível. A união desses elementos se reflete em mais qualidade no serviço prestado. Assim, a economia vai gerando impacto direto nas famílias que trabalham com o turismo. Todos ganham", ressalta o presidente do BNB.

