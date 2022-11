Para FMI, melhor alocação de recursos pode aumentar produtividade da China em 6%

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, afirmou nesta sexta-feira que, para a China, há espaço para abrir ainda mais os mercados domésticos, aprofundar as reformas das empresas estatais, garantir a neutralidade competitiva com as empresas privadas e fortalecer ainda mais os direitos da propriedade intelectual. As indicações foram feitas na Exposição Internacional de Importação da China.

Segundo ela, os esforços serão bons para a China para o mundo. "Por exemplo, reformas que melhorariam a alocação de recursos entre diferentes empresas na China poderiam aumentar a produtividade em cerca de 6%", afirmou.

Em sua visão, é necessário esclarecer as regras comerciais, especialmente abordando questões como subsídios agrícolas e industriais.

Além disso, Kristalina Georgieva acredita que é preciso concluir novos acordos de abertura de mercado em áreas-chave da economia moderna, como comércio digital e facilitação de investimentos.

A dirigente aponta ainda a ideia de restaurar a solução efetiva de controvérsias na Organização Mundial do Comércio (OMC), o que "proporcionará a certeza política e a estabilidade necessárias para o investimento, a criação de empregos e o crescimento. Isso deve ser associado a um compromisso renovado com uma abordagem multilateral", avalia.

