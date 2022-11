Japão/S&P Global: PMI de serviços avança de 52,2 em setembro para 53,2 em outubro

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços do Japão subiu de 52,2 em setembro para 53,2 em outubro, segundo dados finais divulgados pela S&P Global em parceria com o Jibun Bank. A leitura acima de 50 mostra que o segmento de serviços japonês se expandiu.

Já o PMI composto, que engloba os setores de serviços e indústria, saiu de 51,0 para 51,8 no mesmo período, também sugerindo modesta expansão da atividade econômica no Japão.

"Os entrevistados da pesquisa sugeriram que a melhoria mais recente foi sustentada principalmente pelo crescimento da indústria do turismo e o subsequente fortalecimento das condições de demanda. As restrições ao turismo estrangeiro foram levantadas e o recente lançamento do governo do Programa Nacional de Descontos em Viagens promoveu as viagens domésticas" afirma Laura Denman, economista da S&P Global. Por outro lado, ela lembra que a inflação permanece uma preocupação, com dados recentes mostrando pressões de preços mais fortes ao longo do mês.

