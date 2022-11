G7 prevê fim de negociações sobre teto a preço do petróleo nas próximas semanas

Ministros de Relações Exteriores do G7 destacaram nesta sexta-feira, 4, em declaração conjunta, que as negociações sobre o teto ao preço do petróleo deverão terminar nas próximas semanas. A fala vem como resposta à crise de energia e de alimentos causada principalmente pela Guerra da Rússia na Ucrânia.

Os ministros também destacaram que continuarão a incentivar que países elevem sua produção de petróleo, o que deverá diminuir a volatilidade nos mercados de energia.

Os ministros de Relações Exteriores que assinam a declaração são dos Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Canadá, França, Alemanha e Itália, como também altas representatividades da União Europeia.

