Fortaleza foi um dos destinos mais buscados no 3º trimestre, diz Abav

Fortaleza foi o terceiro destino mais vendidos pelos agentes e operadores de viagens do país no terceiro trimestre deste ano. Está atrás apenas das cidades de São Paulo (SP) e Gramado (RS). Os dados são do relatório de desempenho dos associados da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav).

Outros destinos como Rio de Janeiro (RJ), Maceió (AL), Brasília (DF) e Porto de Galinhas (PE) também apareceram na lista da entidade.

Julho foi o melhor mês para aviação

Somente no mês de julho, período de férias escolares, cinco destinos registraram as maiores vendas jullylourenco: Fortaleza, Gramado, Maceió, Rio de Janeiro e São Paulo.

Dados da Agência Nacional de Aviação (Anac) mais de 7,6 milhões de passageiros viajaram de avião em julho, configurando o melhor mês do ano para o setor, além de ser o melhor resultado para julho em três anos (2020-2022).

O relatório trouxe, ainda, que mais de 62% das agências de viagens faturaram pelo menos 25% a mais do que o mesmo período de 2021.

Do total de respondentes, 30% tiveram volume de vendas divididos em 60% para destinos nacionais e 40% para os internacionais; 27,8% responderam que as vendas foram somente nacionais e 26,7% que o faturamento se baseou em 40% nacional e 60% internacional.

Feriado de 15 de novembro

Para o próximo feriado, da Proclamação da República, no dia 15 de novembro, Fortaleza figura novamente na lista dos destinos mais buscados pelos clientes das agências de viagens. Também integram a lista as cidades do Rio de Janeiro, Gramado, Porto de Galinhas, Foz do Iguaçu, Natal e São Paulo.

