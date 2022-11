Energia: expansão da transmissão N/NE prevê R$ 22,6 bi em investimento

A expansão da infraestrutura de transmissão de energia produzida nas regiões Norte e Nordeste vai exigir investimentos da ordem de R$ 22,6 bilhões. Destes, R$ 18,5 bilhões são referentes a obras.

Os dados fazem parte do relatório “Expansão da capacidade de exportação da região Norte/Nordeste”, entregue ontem pelo Ministério de Minas e Energia (MME) à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Agora cabe à agência reguladora iniciar o processo de instrução do leilão de transmissão para esses empreendimentos, incluindo etapas de consulta pública e avaliação do Tribunal de Contas da União. A previsão é de que um leilão extraordinário de transmissão seja realizado no segundo semestre de 2023.

Licitações já previstas somam R$ 50 bilhões

Os documentos são importantes para subsidiar as licitações de instalações de linhas de transmissão no País e trazem, por exemplo, detalhamento técnico da alternativa de referência, análise socioambiental e estimativa de custos fundiários das obras.

Na visão da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do MME, esse é um desafio, tendo em vista que em 2023 já estão previstas licitações que somam cerca de R$ 50 bilhões.

A Empresa de Pesquisa Energética, com a colaboração do Operador Nacional do Sistema Elétrico, recomendou ao MME cerca de 2.375 quilômetros de novas linhas de transmissão no nível de tensão de 500 kV em corrente alternada.

Foi sugerido também duas novas subestações de Rede Básica, bem como a implantação de um bipolo em corrente contínua, em cerca de 800 kV, com extensão aproximada de 1.468 km e capacidade de 5GW. A ideia é interligar a subestação Graça Aranha, no Maranhão, à subestação Silvânia, em Goiás.

