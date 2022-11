ANP retoma formação de Grupo Técnico do RenovaBio com 27 membros e atualiza nomes

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) publicou uma portaria atualizando a formação do Grupo Técnico RenovaBio (GTR), responsável pelo cálculo de intensidade de emissão de carbono na atmosfera e de geração dos Créditos de Descarbonização (CBIOs) no domínio do programa brasileiro de estímulo aos biocombustíveis, RenovaBio. O GTR é encarregado também de incluir novas rotas de produção de biocombustíveis ao programa. Com a configuração redefinida, o grupo terá 27 membros.

A decisão foi publicada pela ANP na edição da quinta-feira, 3, do Diário Oficial da União (DOU). Com a atualização, o GTR voltará a ter o mesmo número de participantes de sua composição original, de 2018, e terá cinco integrantes a mais do que a formação que estava em vigor desde 5 de abril de 2021.

Entre os membros da nova formação, 11 integrantes são funcionários da própria ANP, três representantes fazem parte do Ministério de Minas e Energia (MME), oito profissionais estão ligados à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), três ao Laboratório Nacional de Biorrenováveis (LNBR) e dois são pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na comparação entre a formação que estava em vigor desde abril de 2021 e a atual, foram incluídos Airton Shoiti Akizawa, Jose Carlos Aravechia Junior e Fabio Nuno Marques da Vinha da ANP, Edie Andreeto Júnior e Lorena Mendes de Souza do MME e Edvaldo Rodrigo de Morais e Guilherme Pessoa Nogueira do LNBR. Deixaram o grupo Daniel Reis Mendes e Fábio da Silva Vinhado do MME.

Tags